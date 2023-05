Se proyectará en cines de la CDMX concierto de Roger Waters

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Este jueves se proyectará totalmente en vivo el concierto que Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, ofrecerá desde Praga, la capital de República Checa, el cual forma parte de su gira de despedida "This is not a drill", por lo que miles de fanáticas y fanáticos de todo el mundo ya adquirieron sus boletos para disfrutar del recital desde la comodidad de una sala de cine, pues a lo largo de más de dos horas, el bajista interpretará las canciones más entrañables de la agrupación, considerada una de las más importantes dentro de la historia de la música.

Desde hace unas semanas se anunció la llegada a los cines de "This is not a drill", la séptima gira que Waters ha realizado desde que abandonó Pink Floyd, en 1986, y emprendió una carrera de solista. Dicha noticia causó sensación en las y los seguidores del músico británico, debido a que, sin importar, en que parte del mundo se encuentren, tendrán la oportunidad de presenciar el show que el músico ofreció por primera vez el 6 de julio del 2022, en Pittsburgh, EU y, que de hecho, también ya llegó a nuestro país, en octubre pasado.

El concierto se proyectará este jueves 25 mayo a las 17:45 horas, sin embargo, ya son muy pocos los boletos que están disponibles, debido a la gran demanda que causó la noticia, pues no se trata de una proyección cualquiera, sino que ocurrirá en tiempo real; mientras miles de seguidores del compositor se acomodan en las butacas de una sala, él estará presentándose en el O2 Arena, en Praga, por lo mismo que no se repetirá en otra ocasión.

De acuerdo con la descripción del evento, a través de este concierto, el músico revisitará algunos de los temas que llevaron al punto más alto a Pink Floyd, de la era que comprende las décadas de los 60 y 70, como "Comfortably numb", "Us & them", "Wish you were here", así como una serie de temas que forman parte del repertorio del que se ha nutrido desde 1984, cuando lanzó su primer álbum en solitario.

Pese a que Pink Floyd lanzó tres discos más, luego de la publicación de "The final cut", el último álbum en que Waters colaboró con sus excompañeros de agrupación, David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason y Bob Klose, el resto de la alineación continuó con el concepto musical, tras llegar a un acuerdo de seguir tocando bajo el nombre original de la banda, con la creación de tres álbumes más.

De hecho, Waters se presentará desde hoy en Praga, pues ofrecerá más de un show, por lo que a través de sus redes sociales ya ha mostrado parte de lo que son los ensayos, entre los comentarios de sus más de un millón de seguidores, el músico de 79 años ha recibido comentarios de fans de todo el mundo en donde le expresan que están en la espera ansiosa del jueves, pues de acuerdo con la información acerca del evento, la audiencia podrá disfrutar de dos horas 45 minutos de la música de la mente creativa detrás de "The Wall".