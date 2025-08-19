¿SE RECONCILIAN?

CIUDAD DE MÉXICO- Shakira fue captada en compañía de Antonio de la Rúa cenando, escena que ha desatado la especulación que, a 15 años de terminar su noviazgo, la colombiana y el argentino podría estarse dando una nueva oportunidad, pues, pese a que nunca se concretó, cuando fueron pareja, llegaron a hablar de planes de boda y hasta de tener hijos.

El vínculo que unió a Shakira con su ex no fue cosa menor, de la Rúa no sólo fue su novio durante una década, sino que se convirtió en su mánager y, en mancuerna, lograron internacionalizar la carrera de la cantante que, hoy, es una de las más rentables de la industria.

Por ello, no sorprendió que, cuando la colombiana emprendió su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, el argentino fuera captado en algunos de sus shows, pues se ha afirmado que es uno de los productores del mismo.

Cuando la “Loba” se presentó en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires -en marzo pasado-, Zulú, la primogénita de Antonio, no sólo asistió al concierto y demostró que conocía a la perfección todas las canciones del repertorio del show, sino que estuvo tras bambalinas, donde pudo retratarse junto a la barranquillera, demostrando la buena relación que mantienen familiarmente, pues la adolescente no fue la única que asistió, la acompañaban su tía Agustina Petracchi y sus primas.

De hecho, hace sólo unos días, después del recital que Shakira ofreció en Tijuana, como parte de su segunda vuelta de conciertos en México, viajó a San Diego, donde fue captada en un partido de los Padres contra los Medias Rojas, en compañía de sus hijos Milán y Sasha, pero también de los hijos de su ex, Zulú y Mael.

Y si bien, desde ese momento, demostraron que hay una muy buena relación entre ellos, y sus familias, no fue hasta que se viralizó el video donde se encuentran en un restaurante que, los fans de Shakira se ilusionaron con la posibilidad de que, sus constantes encuentros tengan que ver con una reconciliación.

En las imágenes, capturadas por otro comensal, se le ve a la cantante con una gorra, degustando su plato, a su lado izquierdo, se encuentra de la Rúa y, a su otro costado, Sasha; no queda muy claro si Milán también estaba ahí, pues en ángulo en que el teléfono móvil los captó no lo muestra.