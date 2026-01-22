Sebastián Rulli critica actuación de Angelique Boyer en Doménica Montero

logo pulso
Por El Universal

Enero 22, 2026 04:24 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- La actriz Angelique Boyer, protagonista de la telenovela "Doménica Montero", tiene en su novio, el también actor Sebastián Rulli, a su principal crítico, así que no se quedó atrás para dar su opinión sobre la actuación de Angelique, quien es una exitosa empresaria y filántropa que es abandonada en el altar el día de su boda.

Boyer, quien ha protagonizado a mujer fuertes en melodramas como "Teresa" y "Lo que la vida me robó", ahora siendo Doménica no se ha quedado atrás, y Rulli compartió en redes su opinión sobre el trabajo de la actriz.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli iniciaron su romance tras conocerse en 2010 durante las grabaciones de la telenovela "Teresa", donde compartieron química profesional, aunque en aquel momento ambos estaban en una relación.

Fue hasta 2013, en el set de "Lo que la vida me robó", que su amistad evolucionó a un noviazgo. el cual es presumido por ambos en redes sociales, lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas.

Con 11 años de relación, la pareja se mantiene feliz y tranquila sin casarse ni tener planes de hijos, incluso no viven juntos y disfrutan de muchos viajes compartidos y siempre apoyo mutuo en sus carreras profesionales.

Rulli compartió en su cuenta de Instagram dos momentos en los que reacciona a la actuación de Angelique, cuando su personaje se queda plantada el día de su boda.

"¡Wow!", expresó sorprendido por la buena actuación de Angelique, misma opinión de muchos cibernautas que están halagando el trabajo de la actriz mexicana de 37 años.

Sebastián también dejó su comentario en una serie de fotografías que compartió la actriz en las que está caracterizada como Doménica.

"¡Eres la Reina de las telenovelas y la dueña de mi corazón! Ya es un éxito rotundo en USA y también lo será en México. Ojalá todo el mundo pueda disfrutar de tu talento, carisma y belleza en esta maravillosa e increíble 'Domenica Montero'. ¡Vas con Todooo! ¡¡FELICIDADES MI CIELO!!", se lee.

SLP

El Universal

La historia de amor entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli se consolida en las telenovelas Teresa y Lo que la vida me robó.

