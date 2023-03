Seguidor pasado de copas le metió un susto a Belinda

Después de su exitoso concierto en Irapuato, la princesa del pop latino @BelindaPop comparte en instagram que fue asustada y lastimada por un "fan" que se subió al escenario



Al parecer se encontraba en estado de ebriedad (vídeo vía tiktok) pic.twitter.com/pMwsoOl2Ho — Belinda Data (@BelindaData) March 27, 2023

Incómodo momento vivió Belinda cuando, el pasado sábado, un fan borracho burló la seguridad del escenario en Irapuato, Guanajuato, y se aferró a la cantante.

Ella no perdió el control e, incluso, le obsequió una bebida una vez que el joven estaba entre el público.

En redes se viralizó el video del momento, donde se aprecia cómo Belinda fue ´atacada´ por un fan que subió al escenario para sujetarla por las piernas, lo que provocó que la cantante casi se cayera.

"A ver, si respiras y te relajas, te juro que no te van a amarrar", para después colocar su cara en su pecho y no querer soltarla.

Enseguida, se vio a la cantante ofrecerle una bebida rehidratante y recomendarle que se quedara en su lugar y se relajara porque estaba ebrio. Ella comentó: "Está pedito, está pedito" y entre risas manifestó el espanto que le había provocado.

Aunque la intérprete mantuvo la situación bajo control, lo cierto es que su admirador la lastimó. "Casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda", dijo en Instagram.

Pese al maltrato que vivió, más tarde posteó otra frase de amor para sus seguidores. "Seguiré amándolos, aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen el aire", declaró la cantante.