Sergio Mayer aplaude actitud de su hijo Sergio Mayer Mori

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sergio Mayer Mori, participante que más ha dado de qué hablar dentro de la "La granja VIP", tiene a su principal defensor fuera del reality, y ese es su padre Sergio Mayer Bretón, quien a través de redes ha defendido el comportamiento de su hijo, fruto de su relación con la también actriz Bárbara Mori.

Mientras que Mori no se ha pronunciado con respecto al proyecto del que forma parte su único hijo, Sergio Mayer, a través de TikTok, reacciona a lo que se dice sobre su primogénito, por ejemplo, negó que fuera homofóbico como algunos lo han tachado, y dijo que por el contrario, muchos de sus amigos y su tío Kintaró Mori, pertenecen a la comunidad y reciben cariño y admiración por parte de su hijo.

Para Mayer Bretón, su hijo está dando contenido, pues para bien o para mal se ha hablado de él en todas las galas, lo que es un buen indicador; para el integrante de la primera temporada de "La casa de los famosos México", su hijo debería de decir menos groserías, aunque reconoce que siempre ha sido muy mal hablado.

Sin embargo, Mayer aplaude que Mori se esté mostrando tal y como es, y que exponga con libertad la abstinencia que enfrenta por el consumo que tiene de marihuana, la cual probó cuando tenía 14 años gracias a que su madre Bárbara aceptó que fuera con ella su primera vez de consumo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sergio Mayer, orgulloso de que su hijo sea soberbio

Sergio Mayer no considera que la soberbia que tiene su hijo sea un problema; el cantante de 27 años, padre de una niña de 8, admitió que entró a "La granja VIP" para practicar la humildad, pues es algo que le hace falta, además de que prejuzga a la gente.

"Los que no quieran apoyarlo no lo apoyen, Sergio entró aquí con puntos negativos, está acostumbrado a que lo funen, a que lo critiquen, y no tiene ningún problema, ese es su estilo, ha vivido toda su vida con eso". dijo el creador de "Sólo para mujeres".

Mayer reitera que Sergio entró a este juego a exponerse y admite que siempre ha sido egocéntrico y soberbio, características que dice, los padres deberían enseñarles a sus hijos.

"Mi hijo es egocéntrico y soberbio, sí... ¿ustedes se acuerdan lo que dijo cuando entró ahí? 'vengo a trabajar mi humildad', ¿ustedes creen que de la noche a la mañana ya?; a mí me encanta que sea seguro y sea egocéntrico y que sea soberbio, eso se lo enseñé yo, y eso se lo tenemos que enseñar a todos nuestros hijos".

Dijo que a quienes le moleste la luz de Sergio mejor le apagaran a la tele y dejen de verlo, y admitió que fue él quien le enseñó a ser soberbio:

"En este país cuando una persona es segura, cuando una persona de chingona cuando una persona es exitosa lo tachamos de egocéntrico y de soberbia, y me da gusto que mi hijo sea soberbio y no un chiquito y que esté acomplejado y jodido, así es, y lo heredó de mí, es igual de soberbio que yo porque somos chingones, ¿qué tal?".