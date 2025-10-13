Sergio Mayer Mori cautiva en La Granja VIP de TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Anoche se realizó la primera emisión de "La granja VIP", el reality en que TV Azteca ha puesto todas sus expectativas y, en menos de 24 horas, desde que comenzó el seguimiento 24/7 del programa, en redes sociales, Sergio Mayer Mori ya es tendencia, debido a la gran aceptación que está provocando en la audiencia.

Fueron varias las sorpresas que presidieron el estreno del reality, pues aún se desconocían los nombres de cinco participantes, uno de ellos fue el de Mayer Mori, que llegó acompañado de su padre, Sergio Mayer Bretón, y de Mila, su pequeña hija.

El joven músico -antes de entrar a la competencia- abrazó a su progenitor que, a poco de romper en llanto, expresó que, en casa, todos estaban muy orgullosos de él por el paso que estaba por dar; a su vez, Mila le dijo que lo amaba y que esperaba que no se volvieran a ver, sino hasta el 21 de diciembre, el día en que terminará la competencia, demostraron la fe que tiene en su padre, de llegar a la final.

Pero, al parecer, Mila no es la única que ha puesto sus expectativas en él, ya que, luego del primer asomo de su personalidad, Sergio ya ha encantado tanto a los televidentes, como a las redes sociales; esta mañana, amaneció siendo tendencia en X, convirtiéndose en el primer participante que más apoyo está recibiendo.

Todo comenzó cuando, anoche, mientras se encontraba reflexionando sólo, expresó que, con los años, había descubierto la soberbia que gobernaba en su interior pues, desde muy pequeño, se había acostumbrado a tenerlo todo, y a manos llenas, debido a la protección y cuidado que recibió de sus progenitores; Bárbara Mori y Sergio Mayer.

"Me ha faltado mucha humildad en mi vida, la verdad, me ha faltado mucha gratitud, me he quejado mucho... esa era mi vida", reconoció.

Además, hizo un ejercicio de conciencia respecto a que, a pesar de que, en sus objetivos, está el de ser mejor ser humano, hay ocasiones en que pareciera autosabotearse.

"He sido siempre un wey muy problemático, siempre estoy en pedos y, no es por ser malicioso, no es por querer el desmadre, al contrario, a mí me gusta estar bien, sentirme bien, entonces no es congruente esa parte de mí conmigo mismo, quiero lo mejor para mí pero, al mismo, a veces, me meto el pie muyy cabr*n, me he metido el pie toda mi vida".

Su franqueza ha provocado que el público se identifique con él y que, reconozca en su persona, un hombre deconstruido, pues -además- el joven no teme reconocer el atractivo de sus compañeros, sin temor a que, sus elogios sean asociados a una preferencia sexual en específico.

"Nada de masculinidad frágil, puntos a favor para Sergio Mayer Mori", manifiesta una usuaria en X.

No han faltado los comparativos con Aldo de Nigris, el actual ganador de "La casa de los famosos México", pues ya hay quien asegura que Sergio se ha convertido en el joven promesa, dentro del mundo del entretenimiento, debido a su sinceridad y encanto nato.

De hecho, Mayer Mori sugirió que, antes, ya había recibido un ofrecimiento de entrar a "LCDLFM", en donde se le ofreció hasta tres veces más la cantidad de dinero que ahora recibe, sin embargo, se habría decantado por "La granja VIP", debido a que la producción la permitió ingresar con su guitarra, pues la música es su gran pasión.