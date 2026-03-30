Series y películas que se estrenan en Netflix en abril

Llega un nuevo mes y el entretenimiento no se acaba. Durante abril la plataforma de streaming Netflix estará repleta de estrenos que no te puedes perder.

Desde regresos de series como "La ley de Lidia Poët" o "Besos, Kitty", hasta nuevos estrenos como "Embestida", estas son las series y películas que llegan a Netflix en abril.

Netflix presenta estrenos destacados en abril

Series que se estrenan en Netflix en abril

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Amor en el espectro T4 - 1 de abril

En esta serie documental romántica, personas con trastornos del espectro autista buscan el amor y navegan por el mundo de las citas y las relaciones.

Besos, Kitty - 2 de abril

Esta nueva temporada sigue a Kitty Song Covey en su último año de preparatoria. Entre los planes para la universidad y los autodescubrimientos, Kitty intentará definir su relación con Min-Ho.

Stranger Things relatos del 85 - 23 de abril

Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios... y a algo aún más extraño.

Esta serie animada funciona como un spin off de la exitosa serie de los hermanos Duffer.

Más series que se estrenan en Netflix en abril:

Los pecados de Kujo - 2 de abril

Los tipos malos: La serie - 2 de abril

Alkhallat: La serie - 2 de abril

El agente divino - 2 de abril

Rompiendo el hielo - 2 de abril

Sabuesos - 3 de abril

Clanes - 3 de abril

Mar de fondo - 3 de abril

Los pasillos del juzgado - 3 de abril

Confía en mi: El falso profeta - 8 de abril

Bandi - 9 de abril

Errores épicos - 9 de abril

Rabo de Peixe - 10 de abril

En casa de los Fury - 12 de abril

Maleantes - 14 de abril

Perfil falso - 15 de abril

Sanas, cocinas, amar - 15 de abril

Million Dollar Secret - 15 de abril

La ley de Lidia Poët - 15 de abril

Diente de león - 16 de abril

Ronaldinho - 16 de abril

Bronca - 16 de abril

Machos alfa - 17 de abril

Calle CoComelo - 20 de abril

Funny AF with Kevin Hart - 20 de abril

Los no elegidos - 21 de abril

Aquí hablamos de huertos - 22 de abril

Santita - 22 de abril

Una nueva jugada - 23 de abril

El profe - 23 de abril

Si los deseos matara... - 24 de abril

Te irás al infierno - 27 de abril

¿Debería casarme con un asesino? - 29 de abril

Hombre en llamas - 30 de abril

Películas y documentales que llegan a Netflix en abril

Embestida - 10 de abril

Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.

Compañeras de cuarto - 17 de abril

Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivo-agresiva.

Me llamo Agneta - 29 de abril

Tras ser despedida y con ganas de empezar de cero, Agneta acepta un trabajo de cuidadora en Provenza, que se convierte en la llave de los placeres de la vida y un nuevo despertar.

Más series que se estrenan en Netflix en abril:

El último gigante - 1 de abril

Un pueblo al rescate - 1 de abril

Comer. rezar, ladrar - 1 de abril

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson - 3 de abril

Sobran las palabras - 3 de abril

Al descubierto: Jaque al rey - 7 de abril

18 rosas - 9 de abril

Al descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers - 14 de abril

La tostadora - 15 de abril

Una historia de gorilas, contada por David Attenborough - 17 de abril

180 - 17 de abril

Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill - 21 de abril

Ápex - 24 de abril.