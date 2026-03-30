Series y películas que se estrenan en Netflix en abril
Entre los estrenos destacan La ley de Lidia Poët, Stranger Things relatos del 85 y Embestida.
Llega un nuevo mes y el entretenimiento no se acaba. Durante abril la plataforma de streaming Netflix estará repleta de estrenos que no te puedes perder.
Desde regresos de series como "La ley de Lidia Poët" o "Besos, Kitty", hasta nuevos estrenos como "Embestida", estas son las series y películas que llegan a Netflix en abril.
Netflix presenta estrenos destacados en abril
Series que se estrenan en Netflix en abril
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Amor en el espectro T4 - 1 de abril
En esta serie documental romántica, personas con trastornos del espectro autista buscan el amor y navegan por el mundo de las citas y las relaciones.
Besos, Kitty - 2 de abril
Esta nueva temporada sigue a Kitty Song Covey en su último año de preparatoria. Entre los planes para la universidad y los autodescubrimientos, Kitty intentará definir su relación con Min-Ho.
Stranger Things relatos del 85 - 23 de abril
Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios... y a algo aún más extraño.
Esta serie animada funciona como un spin off de la exitosa serie de los hermanos Duffer.
Más series que se estrenan en Netflix en abril:
Los pecados de Kujo - 2 de abril
Los tipos malos: La serie - 2 de abril
Alkhallat: La serie - 2 de abril
El agente divino - 2 de abril
Rompiendo el hielo - 2 de abril
Sabuesos - 3 de abril
Clanes - 3 de abril
Mar de fondo - 3 de abril
Los pasillos del juzgado - 3 de abril
Confía en mi: El falso profeta - 8 de abril
Bandi - 9 de abril
Errores épicos - 9 de abril
Rabo de Peixe - 10 de abril
En casa de los Fury - 12 de abril
Maleantes - 14 de abril
Perfil falso - 15 de abril
Sanas, cocinas, amar - 15 de abril
Million Dollar Secret - 15 de abril
La ley de Lidia Poët - 15 de abril
Diente de león - 16 de abril
Ronaldinho - 16 de abril
Bronca - 16 de abril
Machos alfa - 17 de abril
Calle CoComelo - 20 de abril
Funny AF with Kevin Hart - 20 de abril
Los no elegidos - 21 de abril
Aquí hablamos de huertos - 22 de abril
Santita - 22 de abril
Una nueva jugada - 23 de abril
El profe - 23 de abril
Si los deseos matara... - 24 de abril
Te irás al infierno - 27 de abril
¿Debería casarme con un asesino? - 29 de abril
Hombre en llamas - 30 de abril
Películas y documentales que llegan a Netflix en abril
Embestida - 10 de abril
Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.
Compañeras de cuarto - 17 de abril
Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivo-agresiva.
Me llamo Agneta - 29 de abril
Tras ser despedida y con ganas de empezar de cero, Agneta acepta un trabajo de cuidadora en Provenza, que se convierte en la llave de los placeres de la vida y un nuevo despertar.
Más series que se estrenan en Netflix en abril:
El último gigante - 1 de abril
Un pueblo al rescate - 1 de abril
Comer. rezar, ladrar - 1 de abril
La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson - 3 de abril
Sobran las palabras - 3 de abril
Al descubierto: Jaque al rey - 7 de abril
18 rosas - 9 de abril
Al descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers - 14 de abril
La tostadora - 15 de abril
Una historia de gorilas, contada por David Attenborough - 17 de abril
180 - 17 de abril
Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill - 21 de abril
Ápex - 24 de abril.
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