Detienen a mujer por feminicidio de profesora en Oaxaca

OAXACA, Oax., marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La

informó que

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como probable responsable del feminicidio de laAyuujk Reyna González García, quien fue asesinada el pasado 25 de marzo de 2026 en el interior de su domicilio.La detenida fue identificada como, yde lacorrespondiente para determinar su situación jurídica.Reyna González fue asesinada en su domicilio ubicado en la colonia Monte Albán de la agencia San Martín Mexicapam en la ciudad de Oaxaca. Según el dictamen pericial la causa de la muerte fue unaderivada de un traumatismo craneoencefálico severo ocasionado por lesión contundente traumática; además, se detectaron signos demecánica.Ayer, lafueTlahuitoltepec, población de ladel estado.Tras su feminicidio, ely Afromexicanas (Mujinaf) demandó a la presidenta de la república,, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al gobierno del estado de Oaxaca y a la Fiscalía para que se identifique, detenga, proceda y sancione a las personas responsables del feminicidio.También exigió que se garantice laa las víctimas indirectas de este feminicidio, considerando la protección, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las"Derivado de los actos de investigación realizados con perspectiva de género, así como labores de, se obtuvieron los indicios y datos de prueba suficientes para establecer la, quien fue detenida yde lacorrespondiente para determinar su situación jurídica", informó esta mañana la Fiscalía de Oaxaca.