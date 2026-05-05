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Shakira amplía su gira con cinco fechas en Estados Unidos

El concierto en Río de Janeiro fue calificado por Shakira como un mensaje de felicidad latinoamericana.

Por EFE

Mayo 05, 2026 06:24 p.m.
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Shakira amplía su gira con cinco fechas en Estados Unidos

Bogotá, 5 may (EFE).- La artista colombiana Shakira anunció este martes la ampliación de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' con cinco nuevas fechas en Estados Unidos tras la alta demanda registrada en su recorrido internacional, que ya es el más taquillero de la historia para un artista en español.

Fechas adicionales en Estados Unidos para la gira

Las nuevas citas se suman en ciudades donde ya había conciertos programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), con segundas fechas que buscan responder al rápido agotamiento de entradas en la primera tanda y que suman un total de 18 conciertos en ese país.

El anuncio llega tras un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a unos 2,5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil).

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Impacto y mensaje del concierto en Copacabana

La propia Shakira calificó el espectáculo como "inolvidable y escalofriante" y lo definió como un mensaje de Latinoamérica al mundo sobre "lo simple que es ser feliz".

Desde su inicio en febrero de 2025, el tour ha batido récords de recaudación y asistencia a nivel global, consolidando a Shakira como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.

La gira continuará recorriendo distintos países durante 2026 y tendrá el final de gira con nueve conciertos en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre en un formato de residencia que introduce un nuevo modelo de conciertos de larga duración en España.

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