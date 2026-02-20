Shakira confirma show en el Zócalo capitalino

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- "La Loba", Shakira, sigue demostrando el amor y la gratitud que siente por México, uno de los primeros países que le abrió las puertas. Ahora lo hará con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este 2026.

Fue a través de un video publicado en sus cuentas oficiales que la originaria de Barranquilla, Colombia, confirmó su presentación en la Plaza de la Constitución, donde espera reunir a miles de personas.

"¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado... estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX", escribió la cantante.Aunque Shakira ha ofrecido más de 20 conciertos en territorio nacional en los últimos meses, parece que nunca es suficiente, ni para ella ni para sus fans, quienes de inmediato llenaron la publicación de "me gusta" y mensajes de entusiasmo.La intérprete ya ha llenado en múltiples ocasiones el Estadio GNP de la Ciudad de México; sin embargo, ahora queda por ver si logrará acercarse al récord de asistencia en el Zócalo, que ostenta Los Fabulosos Cadillacs, tras congregar a 300 mil personas en 2023.El concierto gratuito en la capital es resultado de un esfuerzo conjunto entre la marca Corona, que celebra su centenario, y el Gobierno capitalino.El concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX está programado para el próximo domingo 1 de marzo de 2026; es decir, falta prácticamente una semana para esta cita con sus seguidores.El espectáculo, además, será transmitido en vivo para que más personas en México y otras partes del mundo puedan sumarse a la celebración."Estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración. ¡Los amo!", agregó la intérprete en su mensaje.Eso es todo lo que debes saber sobre el concierto gratuito que ofrecerá Shakira este 1 de marzo en el Zócalo. Ahora solo queda llegar temprano para alcanzar lugar en la plancha y no tener que seguirlo desde alguna calle aledaña cuando arranque a las 20:00 horas.