Shakira desmiente distanciamiento de Bizarrap

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- "Music Session 53" no sólo se convirtió en una de las canciones del momento, también significó el mayor éxito en las carreras de Shakira y Bizarrap. Y es que la polémica letra, en la que la colombiana le tiraba con todo a su expareja Gerard Piqué y a la nueva novia de este, de inmediato se posicionó entre las más reproducidas de las plataformas digitales, consiguiéndoles a los artistas varios Récords Guinness.

Después de su lanzamiento no había fiesta, club nocturno o estación de radio donde el tema no sonara, incluso en varias de sus presentaciones el productor argentino llegó a tocarla; sin embargo, durante el concierto que ofreció para el Tecate Emblema sorprendió al pedir que no volvieran a pedirle esta canción.

Después de esta situación, los rumores de un posible distanciamiento y hasta una supuesta enemistad entre ambos empezaron a surgir con gran fuerza; ahora, a través de las redes sociales la barranquillera se ha encargado de desmentir estas especulaciones, pues reapareció al lado "Biza", lo que emocionó a sus fans.

La tarde de este 20 de mayo y en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Acróstico" presumió una fotografía al lado del argentino y el cantante Duki en lo que parece ser un estudio de grabación, lo que muchos de los usuarios interpretaron como una nueva colaboración juntos: "Con Bizarrap y Duki", fue el breve mensaje con el que Shakira acompañó la postal, dejando las interpretaciones abiertas.

Los seguidores de la colombiana no tardaron en reaccionar a esta imagen y de inmediato expresaron su emoción ante tal encuentro: "Con todo, que tiemblen los fifas otra vez", "El jefe y la jefa", "Queremos otra colaboración", "¿Se viene más? avísame para estar ready", "Se viene otro palazo", "Cocinándose otro éxito", "Me desmayo, por favor Shakira ¿qué es esto?", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que hasta el momento ni "Biza" ni Shakira han desmentido o afirmado que se encuentren trabajando juntos en un nuevo tema, pero conociéndolos todo podría pasar.