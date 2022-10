Shakira lanza adelanto de su nueva música

Shakira ya dio varios adelantos de lo que será su estreno musical que estaría en puerta, primero, lanzó tres videos con distintas frases que forman la frase: "No fue culpa tuya. Ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía", ahora, posteó en sus redes un breve video que ya está consiguiendo varias reacciones entre sus seguidores.

La colombiana, que en junio anunció públicamente su separación de Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, ha vivido momentos muy complicados por estar en el centro del debate tras darse a conocer que su ex, el futbolista del Barcelona, ya tiene un nuevo amor, una joven llamada Clara Chía, con quien Piqué, aparentemente, le fue infiel.

Por si fuera poco, la artista será juzgada en España acusada de defraudar el equivalente a unos 15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos 25 millones de dólares.

En el breve video que la cantante lanzó en sus redes se observa que una persona aplasta un corazón palpitante que se queda titrado y ensangrentado en el suelo. Acompañó el material con el mensaje:

"Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".

Aunque hasta el momento no se han dado detalles de lo nuevo de la intérprete de "Te felicito", este adelanto ya está dando de qué hablar entre sus fans.

"Lo importante es que el dolor que sientes por la traición del infeliz ese, te está llevando al éxito fuerzas Shakira". "Esta parte del video la veo como representando a las personas que pisotearon, lo que su corazón sentía y sigue sintiendo opinando desalmadamente acerca de su relación y cómo terminó con el padre de sus hijos. Te amo y respeto, Shak". "Triste lo que le pasa, pero necesita regresar a su esencia y lo está haciendo muy bien", se lee entre los comentarios. El tema sería una colaboración con su amigo y colega Ozuna.