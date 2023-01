Shakira y las referencias a Piqué y Clara Chía en su reciente canción

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- La más reciente canción de Shakira, en colaboración con el productor musical Bizarrap, está plagada de mensajes para el exfutbolista y padre de sus hijos Gerard Piqué. La colombiana no perdió oportunidad de hacer referencia a Clara Chía, la publicista y novia de 22 años del catalán.

Pese a que el video fue publicado la tarde este miércoles, en los primeros minutos el tema musical acumuló 1.7 millones de visualizaciones en YouTube.

Shakira aparece vestida con una sudadera amarilla y un sostén color fucsia que resaltan del ambiente azul neón que le rodea. En las imágenes aparece el productor musical y cantante Bizarrap.

¿Cuáles son las referencias de Shakira a Gerard Piqué y su novia?

En el tema musical que lleva por nombre Music Sessions #53, la colombiana recuerda que Gerard Piqué se coronó campeón con la Selección Española y con el equipo Barcelona.

Shakira también hace referencia a la deuda de Hacienda de la que fue acusada en España por 14.5 millones de euros: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Además agrega, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

También habla sobre la nueva novia de Piqué, Clara Chía: "tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena".

En otras de las estrofas, la colombiana deja ver que el futbolista "la reemplazó" por la joven de 22 años: "Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

Respecto a la mansión donde Piqué y Shakira vivían con sus hijos en Barcelona, España, y que fue puesta a la venta, la cantante agrega: "Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también".