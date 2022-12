Sheinbaum busca a Bad Bunny para que cante en el Zócalo y la rechaza

A-AA+

Bad Bunny, de los músicos más escuchados en todo el mundo, ha llevado su fama tan arriba que miles de personas gastan grandes cantidades de dinero para poder disfrutar de su espectáculo, sin embargo, se buscó que los mexicanos lo pudieran ver gratis en el corazón de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, contactó al famoso "Conejo Malo" para que diera un show gratis en el Zócalo capitalino, no obstante, el cantante la rechazó.

Así lo hizo saber la mandataria en una historia que subió a su cuenta de Instagram cuando realiza una llamada telefónica con una joven y asegura que ya lo buscaron, pero no aceptó.

"Ya buscamos a Bad Bunny pero dice que no tiene fechas próximas para poder venir", expresó Sheinbaum a la joven que lloraba por teléfono porque, dijo, no consiguió boletos para el Estadio Azteca.

Al terminar la llamada, la jefa de Gobierno dijo que iba a ver cómo hacerle para que se obtuvieran entradas para la próxima vez que viniera el famoso artista y se tomó una foto con el hombre que le pasó el teléfono.

Cabe recordar, que así como la chica que le lloró a la mandataria capitalina, cientos de personas se quedaron sin ver la presentación de Bad Bunny porque aparentemente sus boletos habían sido clonados o eran falsos.

Ante estos hechos, la empresa Ticketmaster se disculpó con las personas afectadas y aseguró que reembolsaría el 120% a quienes tuvieran entradas legítimas y no hayan podido acceder. No obstante, decenas de fans compartieron en redes sociales que habían gastado miles de pesos en hospedaje, transporte, comida y los tickets.