logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Sheinbaum busca reunirse con Fátima Bosch

Tras el reconocimiento público, Claudia Sheinbaum Pardo y Fátima Bosch podrían reunirse para dialogar sobre el incidente en Miss Universo.

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 12:37 p.m.
A
Sheinbaum busca reunirse con Fátima Bosch

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que buscaría encontrarse con la modelo Fátima Bosch, tras haber ganado recientemente el certamen de belleza Miss Universo.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró su reconocimiento a Bosch por haber alzado la voz ante un maltrato registrado en el concurso.

"Sí vi las imágenes de cómo la recibieron de Villahermosa. ¡Muy bonitas imágenes! Un reconocimiento a ella, y más allá de los cuestionamientos que pueda haber al certamen de Miss Universo, o a su organizador o su dueño, a mí lo que me gustó de ella, en efecto, es que haya levantado la voz cuando consideró que había una injusticia, y el reconocimiento del pueblo, eso es lo más importante.

"Entonces, si hay alguna oportunidad para vernos, pues sí sería para conocerla", expresó la titular del Ejecutivo federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum busca reunirse con Fátima Bosch
Sheinbaum busca reunirse con Fátima Bosch

Sheinbaum busca reunirse con Fátima Bosch

SLP

El Universal

Tras el reconocimiento público, Claudia Sheinbaum Pardo y Fátima Bosch podrían reunirse para dialogar sobre el incidente en Miss Universo.

Muere la voz a Mafalda a los 83 años
Muere la voz a Mafalda a los 83 años

Muere la voz a Mafalda a los 83 años

SLP

El Universal

LA NÚMERO 1 A NIVEL MUNDIAL
LA NÚMERO 1 A NIVEL MUNDIAL

LA NÚMERO 1 A NIVEL MUNDIAL

SLP

AP

LA CINTA ENCABEZA LA TAQUILLA NACIONAL CON 26,3 MDD EN SU TERCER FIN DE SEMANA DE ESTRENO, SUPERANDO ASÍ LOS 1.000 MDD EN TODO EL MUNDO

FAMOSOS QUE HA INVITADO BAD BUNNY A "LA CASITA"
FAMOSOS QUE HA INVITADO BAD BUNNY A "LA CASITA"

FAMOSOS QUE HA INVITADO BAD BUNNY A "LA CASITA"

SLP

EFE