logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

"Olinia no compartirá con grandes vehículos"

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 11:57 a.m.
A
Olinia no compartirá con grandes vehículos

Para la fabricación del miniauto eléctrico Olinia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que en Puebla trabajan cerca de 70 profesores e investigadores, además que no compite con los grandes vehículos de pasajeros ni con transporte público.
En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que se espera que el prototipo esté listo para mediados de 2026 y que en primer trimestre de 2027 inicie la producción.
"Tiene una característica: que es un mini vehículo; es decir, no compite con los grandes vehículos de pasajeros, con vehículos más pesados o transporte público, es un mini vehículo que está pensado para las ciudades mexicanas, eléctrico con ciertas características.
"El objetivo es que ya esté listo el prototipo a mediados del próximo año, y la producción en serie en el primer trimestre del 2027, esa es la idea", dijo la Presidenta.
Comentó que cualquiera lo puede comprar para su transporte individual, pero el nicho es para sustituir mototaxis y transporte de carga menor, como por ejemplo el del Centro Histórico de la Ciudad de México y otras ciudades.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Olinia no compartirá con grandes vehículos
Olinia no compartirá con grandes vehículos

"Olinia no compartirá con grandes vehículos"

SLP

El Universal

Inicia ampliación de Nissan en Aguascalientes ¿Qué auto fabricarán?
Inicia ampliación de Nissan en Aguascalientes ¿Qué auto fabricarán?

Inicia ampliación de Nissan en Aguascalientes ¿Qué auto fabricarán?

SLP

El Universal

Será para la fabricación de la pick up NP300/Frontier en ese estado

Ford Edge 2026 debuta en México
Ford Edge 2026 debuta en México

Ford Edge 2026 debuta en México

SLP

Redacción

Más grande, más eficiente y pensada para siete pasajeros.

El Nissan Versa 2026 se filtra en México: así será su nueva imagen
El Nissan Versa 2026 se filtra en México: así será su nueva imagen

El Nissan Versa 2026 se filtra en México: así será su nueva imagen

SLP

Redacción

Una foto espía revela el rediseño exterior y las mejoras que traerá el sedán japonés.