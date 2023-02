Sherlyn lamenta muerte de su exesposo Gerardo Islas

A-AA+

Sherlyn, que estuvo casada casi por tres años con el político mexicano Gerardo Islas, fallecido este jueves en España por un infarto fulminante, expresó su pesar por la muerte de su exmarido, con quien asegura, compartió momentos y sueños.

La actriz, que conoció a Islas en 2009 en un evento filantrópico, escribió un mensaje en sus redes sociales en el que externó su sentir ante la sorpresiva muerte de Islas, que desde 2020 estaba casado con Claudia Wade y tenía dos hijos con ella.

La esposa de Islas compartió una emotiva foto del día de su boda y escribió:

"Tus hijos crecerán sabiendo que tuvieron al mejor papá y sé que les contarán tantas anécdotas tuyas que los harán sentirse siempre orgullosos de ti. Gracias por ser mi mejor amigo y mi confidente en tantas locuras que hicimos. Te amo siempre".



Sherlyn recuerda buenos momentos con Gerardo Islas

Sherlyn le dedicó unas palabras de despedida a Gerardo, su exesposo y confesó que la noticia de su muerte era difícil de creer por las vivencias que tuvieron juntos, y envió su pésame a la familia del político.

"Una noticia difícil de creer, por todos los momentos vividos y los sueños compartidos... gracias @gerislas buen viaje, mis condolencias a tu familia y amigos", se lee en la publicación en la que colocó un moño negro.

Alejandro Basteri, hermano de "El Sol", presentó a Sherlyn y a Gerardo Islas, y según allegados se gustaron desde ese primer momento, pero no pasó nada entre ellos hasta tres años después, en 2012, cuando Islas vio una foto de la actriz en Facebook en la que se encontraba en una camilla y el contacto se dio nuevamente.

Él era presidente del Partido Nueva Alianza en Puebla cuando tuvieron su primera cita y pasaron juntos esa Navidad; tras siete meses de noviazgo, Gerardo le entregó el anillo de compromiso a Sherlyn durante un viaje que realizaron a Indonesia.

En septiembre de 2013 contrajeron matrimonio en Cancún y tres años después acordaron divorciarse.

Tiempo después, en entrevista con EL UNIVERSAL, la actriz reconoció que la relación no funcionó, sin embargo, le externó buenos deseos a Islas.

"Que encuentre a una mujer que lo pueda amar más de lo que yo lo amé, que lo adore más de lo que lo pude adorar yo, alguien que sea más compatible con sus tiempos y que quizá no trabaje tanto como esta workaholic", declaró entonces.