Shia LaBeouf arrestado tras pelea en Mardi Gras en Nueva Orleans

El actor fue escoltado fuera de un bar antes del altercado y recibió atención médica tras el incidente.

Por El Universal

Febrero 17, 2026 01:29 p.m.
A
Shia LaBeouf arrestado tras pelea en Mardi Gras en Nueva Orleans

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).-

Shia LaBeouf
vivió un episodio complicado

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


durante la celebración de Mardi Gras en Nueva Orleans, luego de verse envuelto en un altercado que requirió la intervención de paramédicos y que culminó con su detención, de acuerdo con información difundida por TMZ.
El medio obtuvo un video que muestra lo ocurrido tras la supuesta confrontación física, registrada poco después de la medianoche del martes en las afueras de un bar del Barrio Francés. En las imágenes, el actor aparece de espaldas, sin camisa y con un tatuaje visible en la espalda, mientras encara a varias personas. También se le observa apoyándose en un hombre en plena calle, aparentemente intentando conversar con él.
Un testigo señaló a TMZ que, antes de la pelea, el personal del bar habría escoltado a LaBeouf fuera del establecimiento por motivos no especificados. Más tarde, el actor se alejó del lugar, pero regresó a la entrada, donde fue atendido por paramédicos que acudieron tras el incidente.
Los videos muestran al actor recibiendo asistencia médica sin aparentar lesiones graves, mientras dialoga con el personal de emergencias. Otro fotógrafo aseguró haberlo visto cuando era trasladado a una ambulancia con las luces encendidas.
Según documentos judiciales, LaBeouf fue arrestado y enfrenta dos cargos por agresión simple.
El actor ha hablado públicamente sobre sus antecedentes de adicción y problemas de salud mental. En 2017 ingresó a rehabilitación por orden judicial, tras ser detenido en Savannah, Georgia, por intoxicación pública y conducta desordenada.
Desde entonces, su proceso de sobriedad ha sido intermitente, aunque ha buscado apoyo continuo mediante terapia y programas estructurados de recuperación. En el pasado, también ha vinculado su consumo de sustancias con traumas infantiles no resueltos y trastorno de estrés postraumático.

