Si te gusto Merlina no te puedes perder estas 3 series de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Una de las series más vistas en Netflix en el 2022 fue sin dudas "Merlina", la cual incluso comenzará estrenará su segunda temporada en algunos meses. "Merlina" estuvo protagonizada por Jenna Ortega, y se basó en la vida de Merlina Addams, una de las hijas de la icónica Familia Addams. Sin embargo, muchas personas sienten "Fiebre de Merlina" y tienen que llenar un vacío que les dejó esta serie.

Es por ello te hablaremos de tres series de Netflix que guardan cierto parecido con "Merlina", para que las veas mientras esperas la segunda temporada de la misma.



El mundo oculto de Sabrina

Esta serie se estrenó en el 2018 y está basada en la vida de Sabrina Spellman, la icónica aprendiz de bruja que se volvió popular en los años 90. La misma está protagonizada por Kiernan Shipka, Jaz Sinclair, Mirada Otto, entre otros. "Sabrina está a punto de cumplir 16 años y se debate entre el mundo de la magia de su familia y el mundo real de sus amigos", indica su sinopsis.



The Order

Esta serie cuenta con 2 temporadas y está protagonizada por Jake Manley, Sarah Grey, Matt Frewer, entre otros. "Un joven estudiante que desea vengar la muerte de su madre realiza un pacto con una orden secreta y se ve involucrado en una lucha entre hombres lobo y magos que hacen uso de la magia negra", indica la sinopsis de esta serie.



The Midnight Club

El año pasado Netflix estrenó "The Midnight Club", una serie que cuenta con una temporada. "Siete pacientes terminales que viven en el hospicio Rotterdam Home empiezan a reunirse a medianoche para contar historias de miedo", indica la sinopsis de esta serie a la que muchas personas le encontraron un parecido con el recordado programa juvenil de Nickelodeon "¿Le temes a la oscuridad?".