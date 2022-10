Sin demanda de la familia de "Chente"

A-AA+

Hace unos meses Televisa estrenó "El último rey", bioserie de Vicente Fernández basada en el libro del mismo nombre escrito por la periodista Olga Wornat.

En entrevista con Edén Dorantes, la periodista señaló que para ella fue un gran logro realizar el libro de la vida de Vicente Fernández, así como la serie que considera es un homenaje.

"Para mí es un gran orgullo haber escrito un libro que le dediqué a mi madre, que era fanática de Vicente Fernández y de la música ranchera y ojalá le hubiera dado ese tributo en vida, pero no pudo ser y después lo que fue la serie, fue fantástica. Lo mejor que se ha hecho de homenaje a Vicente, va a quedar en la historia".

En cuanto le cuestionaron a la escritora si había alguna demanda en su contra por parte de la dinastía Fernández, la periodista explicó que no y que solamente hay una demanda por la foto que se usó en la portada del libro y utilización de la imagen de "Chente".

"Yo no tengo ninguna demanda, están equivocados. La demanda es por derechos de propiedad. Por la fotografía de portada de libro y utilización de imagen".