Sinners lidera ganadores en Premios Sindicato de Actores 2024

LOS ANGELES (AP) — Actores de cine y televisión se reunieron para los Premios del Sindicato de la Pantalla el domingo, donde "Sinners" ("Pecadores") se alzó como la principal ganadora en la última gran parada de la temporada de premios de Hollywood antes de los Óscar.

Premios Sindicato de Actores: reconocimiento a las mejores actuaciones

El espectáculo reconoce lo mejor del cine y la televisión y solo premia las actuaciones, lo que lo convierte en una de las reuniones con más estrellas del año.