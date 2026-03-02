logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Sinners lidera ganadores en Premios Sindicato de Actores 2024

El evento reunió a destacados actores en una de las citas más importantes del año.

Por AP

Marzo 02, 2026 06:39 p.m.
A
Sinners lidera ganadores en Premios Sindicato de Actores 2024

LOS ANGELES (AP) — Actores de cine y televisión se reunieron para los Premios del Sindicato de la Pantalla el domingo, donde "Sinners" ("Pecadores") se alzó como la principal ganadora en la última gran parada de la temporada de premios de Hollywood antes de los Óscar.

Premios Sindicato de Actores: reconocimiento a las mejores actuaciones

El espectáculo reconoce lo mejor del cine y la televisión y solo premia las actuaciones, lo que lo convierte en una de las reuniones con más estrellas del año.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sinners lidera ganadores en Premios Sindicato de Actores 2024
Sinners lidera ganadores en Premios Sindicato de Actores 2024

Sinners lidera ganadores en Premios Sindicato de Actores 2024

SLP

AP

El evento reunió a destacados actores en una de las citas más importantes del año.

Ángela Aguilar reafirma orgullo y elogios a su familia en concierto
Ángela Aguilar reafirma orgullo y elogios a su familia en concierto

Ángela Aguilar reafirma orgullo y elogios a su familia en concierto

SLP

El Universal

La cantante expresó que seguirá hablando de su familia pese a críticas y valoró la tradición mexicana.

Harry Styles presenta concierto especial en Netflix desde Manchester
Harry Styles presenta concierto especial en Netflix desde Manchester

Harry Styles presenta concierto especial en Netflix desde Manchester

SLP

El Universal

El especial estará disponible en Netflix México desde las 14:00 horas del 8 de marzo.

Revelan causa de muerte de Eric Dane
Revelan causa de muerte de Eric Dane

Revelan causa de muerte de Eric Dane

SLP

El Universal

El actor Eric Dane murió el 19 de febrero de 2026 debido a insuficiencia respiratoria, según documento oficial.