Sinners lidera ganadores en Premios Sindicato de Actores 2024
El evento reunió a destacados actores en una de las citas más importantes del año.
LOS ANGELES (AP) — Actores de cine y televisión se reunieron para los Premios del Sindicato de la Pantalla el domingo, donde "Sinners" ("Pecadores") se alzó como la principal ganadora en la última gran parada de la temporada de premios de Hollywood antes de los Óscar.
Premios Sindicato de Actores: reconocimiento a las mejores actuaciones
El espectáculo reconoce lo mejor del cine y la televisión y solo premia las actuaciones, lo que lo convierte en una de las reuniones con más estrellas del año.
no te pierdas estas noticias
Sinners lidera ganadores en Premios Sindicato de Actores 2024
AP
El evento reunió a destacados actores en una de las citas más importantes del año.
Ángela Aguilar reafirma orgullo y elogios a su familia en concierto
El Universal
La cantante expresó que seguirá hablando de su familia pese a críticas y valoró la tradición mexicana.
Harry Styles presenta concierto especial en Netflix desde Manchester
El Universal
El especial estará disponible en Netflix México desde las 14:00 horas del 8 de marzo.