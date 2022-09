Sofía Niño, José Ron y Fey culpan al simulacro de atraer el sismo

A-AA+

Tras la violenta sacudida que se sintió en diversos puntos del país, algunas luminarias quienes dieron su polémico punto de vista e incluso culparon al mega simulacro de "atraer" el nuevo sismo de este 19 de septiembre.

El actor José Ron, la cantante Fey y la standupera Sofía Niño de Rivera, coincidieron en que por realizar el ejercicio de prevención se dieron las "consecuencias".

"Yo no sé ustedes, pero para mí no deberían hacer simulacros, atraen la energía. ¡Somos energía! El estar pensando y haciendo simulacros jala esa energía", indicó Ron.

Como era de esperarse las reacciones se desataron. "El simulacro ayuda a que sepamos cómo actuar ente situaciones de emergencia […] No solo se trata de energía. Se trata de prevenir e informarse", recalcó un tuitero.

A su vez Sofía Niño de Rivera externó: "Siento que con el simulacro siempre se invoca un temblor". En redes le "acomodaron" las ideas: "La naturaleza no sigue las normas de atracción, deja de usar tu influencia para provocar más desinformación".

Y Fey también dio su aportación: "Qué fuerte el poder de manifestación tenemos los Mexicanos O me explican ¿por qué siempre cuando hay simulacro?", a lo que le respondieron: "No es porque haya habido simulacro... investiga la historia".