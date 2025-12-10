Solicitan donadores de sangre para Gabriel Garzón, la voz de Topo Gigio

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Gabriel Ernesto Garzón, actor que a la fecha, presta su voz a Topo Gigio, necesita donadores de sangre, como se dio a conocer a través de sus cuentas oficiales este martes. Sin embargo, no se sabe cuál es su condición o qué padecimiento lo llevó a necesitar una transfusión.

"Amigos, nuestro querido Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre, los que puedan apoyarnos, se los agradecemos de todo corazón", se puede leer en el mensaje.

En la publicación, también comparten datos como el nombre del hospital; Hospital Juárez de México, la dirección y los horarios de atención, que son de 7:00 a 8:00 horas.

Una de las observaciones que se hacen en el post es que, es muy importante que, al llegar al hospital, los donantes recalquen que acuden para donar sangre al actor.

La carrera de Gabriel Garzón en televisión

Gabriel Ernesto Garzón no sólo se ha desempeñado como actor de doblaje, a lo largo de su trayectoria se ha dado a conocer como comediante, "mupetero", locutor, escritor y productor de radio y televisión.

También es recordado por su participación en el programa de comedia "La casa de la risa" pues, en otros shows como "El espacio del tío Gamboín" y "Una sonrisa con Cepillín", donde participaba debajo de la personalidad de sus marionetas.

Antecedes de salud de Gabriel Garzón

Como el actor ha contado en diversas entrevistas, un accidente en el que una máquina xerográfica cayó encima -en 2016- de una de sus piernas, motivo por el que fue sometido a 11 cirugías, pero, eventualmente, la perdió.

A raíz de ese acontecimiento, Garzón lanzó "el Pata... tón", un show de comedia, en el que contaba con el apoyo de 47 de sus colegas, con motivo de poder recuperarse económicamente de la inversión que supuso operarse, someterse a terapias especializadas, y comprar medicamentos.

En 2019, Gabriel estaba a punto de recibir una prótesis con la que tendría más posibilidades de movilidad, debido a que los precios para adquirir una oscilaba entre los 30 a 135 mil pesos.

Fue Jorge Falcón, como contó en "SNSERIO", quien financió la compra de la prótesis.