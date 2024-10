"Son trabajadoras del hogar y hacen un trabajo digno", responde Sheinbaum a Inclán

Luego de que el comediante Rafael Inclán refirió comentarios despectivos contra la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum reaccionó y destacó el trabajo que realizan las trabajadoras del hogar.

En su conferencia de prensa de este jueves 3 de octubre en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum expresó que "todas somos iguales" y que uno de sus objetivos en su Gobierno es seguir erradicando la discriminación.

"Por ahí en las redes sale (Rafael Inclán); esta palabra que se usa de sirvienta, que es terrible, terrible. No hay, eso es del Porfiriato, de la Colonia, son trabajadoras del hogar y hacen un trabajo digno, y tenemos que reconocerlas siempre y darle su seguridad social, entonces a todas las mujeres de México vamos a reconocer, y al pueblo de México", dijo Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería.

En referencia a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, la presidenta Sheinbaum acusó que dijo que en el sureste del país no trabajaban: "Somos trabajadores y trabajadoras de primera los mexicanos".

"Las trabajadoras del hogar, discriminadas, que nos ayudan a otras mujeres, muchas veces a que podamos salir a trabajar, que vienen de sus pueblos y en el sexenio del presidente López Obrador se hizo obligatorio que todas las trabajadoras del hogar puedan tener su seguridad social, que es algo que tenemos que garantizar que así sea y no sean discriminadas, porque hacen trabajo digno", expresó.