Stallone niega que un perro sea su causa de divorcio

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin confirmaron su separación. Todo parecía indicar que era por un Rottweiler.

De acuerdo con TMZ, la modelo tuvo una discusión con el actor, quien quería traer un perro a la casa, y ella no estaba de acuerdo.

Stallone se comunicó con el portal, y detalló que eso no fue el motivo para terminar con su matrimonio: "No terminamos la relación con un argumento tan trivial", dijo.