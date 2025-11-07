Starbucks regala vasos rojos navideños a sus Clientes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Starbucks ha arrancado la temporada navideña con las típicas sorpresas de la marca para hacer estas fechas más acogedora.

Luego del lanzamiento de su menú completo para estas fiestas festivas, la marca ha preparado una de las primeras sorpresas de Navidad.

Hoy, 7 de noviembre, Starbucks estará regalando un vaso rojo coleccionable y reusable con temática navideña a cada cliente.

¿A qué hora ir por tu vaso navideño hoy?

En la compra de cualquier bebida caliente o fría tamaño "grande" o "venti" preparada en barra, Starbucks te regalará un vaso coleccionable navideño.

La promoción aplica desde la hora de apertura de cada tienda Starbucks, la cual suele ser desde las 07:00 hasta las 21:55 horas a nivel nacional y está sujeta a disponibilidad en la sucursal.

De acuerdo con los términos y condiciones de la empresa, podrás obtener un vaso adicional por cada bebida participante que compres en la tienda, es decir esta promoción no está sujeta a una pieza por cliente, ni por orden.

Toma en cuenta que la promoción es exclusiva para compras hechas en tienda, no aplica en órdenes Pick Up (para llevar) ni servicio Delivery Starbucks (servicio a domicilio).

Los vasos rojos están hechos de plástico resistente, son reusables y tienen un diseño navideño perfecto para lucir durante toda la temporada.

La promoción será válida únicamente este viernes 7 de noviembre en todas las sucursales Starbucks del país.