logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Starbucks regala vasos rojos navideños a sus Clientes

Entérate de cómo obtener tu vaso navideño coleccionable en Starbucks

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 12:08 p.m.
A
FOTO: STARBUCKS

FOTO: STARBUCKS

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Starbucks ha arrancado la temporada navideña con las típicas sorpresas de la marca para hacer estas fechas más acogedora.

Luego del lanzamiento de su menú completo para estas fiestas festivas, la marca ha preparado una de las primeras sorpresas de Navidad.

Hoy, 7 de noviembre, Starbucks estará regalando un vaso rojo coleccionable y reusable con temática navideña a cada cliente.

¿A qué hora ir por tu vaso navideño hoy?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la compra de cualquier bebida caliente o fría tamaño "grande" o "venti" preparada en barra, Starbucks te regalará un vaso coleccionable navideño.

La promoción aplica desde la hora de apertura de cada tienda Starbucks, la cual suele ser desde las 07:00 hasta las 21:55 horas a nivel nacional y está sujeta a disponibilidad en la sucursal.

De acuerdo con los términos y condiciones de la empresa, podrás obtener un vaso adicional por cada bebida participante que compres en la tienda, es decir esta promoción no está sujeta a una pieza por cliente, ni por orden.

Toma en cuenta que la promoción es exclusiva para compras hechas en tienda, no aplica en órdenes Pick Up (para llevar) ni servicio Delivery Starbucks (servicio a domicilio).

Los vasos rojos están hechos de plástico resistente, son reusables y tienen un diseño navideño perfecto para lucir durante toda la temporada.

La promoción será válida únicamente este viernes 7 de noviembre en todas las sucursales Starbucks del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Starbucks regala vasos rojos navideños a sus Clientes
Starbucks regala vasos rojos navideños a sus Clientes

Starbucks regala vasos rojos navideños a sus Clientes

SLP

El Universal

Entérate de cómo obtener tu vaso navideño coleccionable en Starbucks

Norma Lazareno rememora su colaboración con Alicia Bonet en el cine mexicano
Norma Lazareno rememora su colaboración con Alicia Bonet en el cine mexicano

Norma Lazareno rememora su colaboración con Alicia Bonet en el cine mexicano

SLP

El Universal

Norma Lazareno comparte sus recuerdos sobre la colaboración con Alicia Bonet

Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores
Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores

Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores

SLP

El Universal

Guadalupe Urban, regidora comprometida, víctima de ataque armado en evento oficial

Netflix sorprende con adelanto de Stranger Things 5
Netflix sorprende con adelanto de Stranger Things 5

Netflix sorprende con adelanto de Stranger Things 5

SLP

El Universal

Los detalles más destacados sobre el cierre de una era con la temporada final de Stranger Things 5