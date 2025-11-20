"Stranger Things 5" ya tiene fecha de estreno

logo pulso
La última temporada llegará en tres partes entre noviembre y diciembre

Noviembre 20, 2025 01:13 p.m.
A
Stranger Things estrenó su primera temporada en el 2016, casi una década después, es una de las series más aclamadas y exitosas de la plataforma Netflix.

La quinta y última temporada está cada vez más cerca, lo que significa que las aventuras, misterios y amenazas en el pequeño pueblo de Hawkins terminarán pronto, por lo que miles de fans tienen expectativas gigantes en su estreno.

¿Cuándo ver la temporada 5 de Stranger Things?

El estreno de esta temporada será exactamente igual que la anterior, se dividirá en tres partes, la primera estará disponible desde el 26 de noviembre (capítulos 1-4), la segunda parte el 25 de diciembre (episodios 5 - 7) y el último capítulo el 31 de diciembre.

Como suele ocurrir con los grandes estrenos, se cree que los episodios estarán disponibles a partir de las 2:00 am (hora centro de México), hora estándar en que Netflix suele liberar sus estrenos mundiales.

¿Quiénes formarán parte del elenco?

Después de una década de su estreno, la serie ha logrado mantener gran parte de su elenco estelar (algo poco común en producciones tan largas),así que podremos disfrutar a la mayoría de personajes originales.

Se confirma la actuación de: Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper), entre más nombres.

Lo mejor es que el mundo de Stranger Things no termina aquí, pues Netflix anunció que se tienen planes de estrenar una serie animada, una obra de teatro e incluso un spin-off.

