Stratovarius regresa con su poderoso metal a la CDMX en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Stratovarius, una de las bandas más emblemáticas del power metal, regresa para celebrar su legado con una gira histórica. A más de tres décadas de su primera visita, el grupo finlandés volverá a escucharse en tierras mexicanas.

El grupo se presentará en el Circo Volador de la Ciudad de México como parte de su "Cuauhtli Tour 2025".

El nombre del tour, "Cuauhtli", palabra náhuatl que significa "águila", simboliza la fuerza y la libertad, valores que se reflejan en el sonido épico de la banda.

Además de su escala en la CDMX, Stratovarius llevará su poder a otras ciudades como Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, León, Chihuahua y Monterrey, entre otras.

Los boletos estarán disponibles a través de los sistemas oficiales de venta en cada ciudad, con precios que varían según el recinto.

El Circo Volador se ha consolidado como uno de los templos del metal en la capital mexicana, un espacio emblemático para bandas internacionales que buscan un contacto directo y apasionado con el público nacional.

Cómo llegar al Circo Volador

Metro: estación La Viga (Línea 8), a unos pasos del recinto.

Metrobús: estación La Viga (Línea 5).

Auto: cuenta con estacionamiento limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Se aconseja arribar al menos una hora antes del inicio del show, ya que las filas suelen ser largas y el ingreso se realiza por secciones.

¿Quiénes son "Stratovarius"?

Formados en 1984, Stratovarius se ha convertido en sinónimo de virtuosismo, melodía y energía sin límites. Con himnos como "Black Diamond", "Hunting High and Low" o "Eagleheart", redefinieron el sonido del power metal europeo al combinar la velocidad de la guitarra con arreglos sinfónicos y letras cargadas de esperanza, lucha y libertad.

Originalmente conocidos como Black Water, han lanzado dieciséis álbumes de estudio, seis discos en vivo y seis DVD. A lo largo de los años, la alineación ha cambiado, pero la banda, hoy integrada por Timo Kotipelto, Jens Johansson, Matias Kupiainen, Lauri Porra y Rolf Pilve, mantiene intacto su espíritu creativo.

Entre sus reconocimientos destacan el Grammy Finlandés al Mejor Álbum (1998), el Trofeo Emma y el premio a la Mejor Canción de Metal en Europa. También han brillado en festivales como Gods of Metal y Master of Rock, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del género.

Detalles de Stratovarius

Fecha: Viernes 10

Hora: 20:30 horas

Lugar: Circo Volador, Calzada de la Viga 146, Colonia Jamaica, CDMX.