Super Junior son captados en una taquería a horas de su concierto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Faltan muy pocas horas para que Super Junior se apodere del escenario de la Arena Ciudad de México, pero antes de que esto suceda, los integrantes de la banda surcoreana se han dado tiempo para recorrer, conocer y disfrutar de las calles de la CDMX.

Incluso, se rindieron ante la gastronomía mexicana y fueron captados en una famosa taquería, disfrutando de los platillos más queridos por los chilangos: los tacos al pastor.

Luego de la charla que tuvieron con la prensa, los cantantes se lanzaron al Zócalo capitalino, donde llamaron la atención de los transeúntes y de varios fans que los reconocieron. Posteriormente se trasladaron a la Roma Norte para probar varios platillos y, como dicta la costumbre, hasta tomaron un refresco de vidrio.

#SUPERJUNIOR por Latinoamérica nos dejó grandes momentos.

Desde turistear por las calles , hasta probar la comida típica .



#ELF compártenos el tuyo@SJofficialhttps://t.co/HU7AGiKHc1 — Kmagazine (@Kmagazinemx) February 14, 2023

"Cuando estábamos en Estados Unidos escuchábamos la palabra de lo que es el sueño americano, quisiera usar esa palabra con sueño latinoamericano, sabemos que muchos están pasando por momentos difíciles, les decimos que luchen, que no se den por vencidos, nosotros estamos con ustedes y nosotros también sabemos que están con nosotros, siempre podemos salir adelante juntos", expresaron.La agrupación, que festejará con sus fans mexicanos la fecha de San Valentín, están seguros que no es tan fácil cantar en América Latina, sin embargo aconsejan a las nuevas bandas de K-Pop que vengan a México."Primero queremos agradecerles de que nos han seguido desde hace 18 años y que también nos damos cuenta que es un poco difícil venir a Latinoamérica, pero sabemos que cada vez hay más K-pop y que están creciendo nuestros fans también, quisiera agradecerles por eso."Debo decirles (a los nuevos grupos) que le echen ganas, que no se den por vencidos, lo están haciendo muy bien y se les van a abrir más puertas, les queremos decir que vengan a México porque aquí hay muchos fans del K-pop, sin falta vengan a conocer este país".Super Junior comenzó hace 10 años haciendo giras musicales, debido a la pandemia dejaron de viajar al extranjero, pero indicaron que nunca se les olvidó que en Latinoamérica hay un gran número de fans, así que eligieron las mejores canciones para sus admiradores mexicanos.