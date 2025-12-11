logo pulso
"SUPERGIRL" ANUNCIA SU PRIMER TEASER

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
"SUPERGIRL" ANUNCIA SU PRIMER TEASER

Cuando mires al cielo este 11 de diciembre, prepárate: "Supergirl": hará su primera aparición en pantalla con un teaser oficial.

La noticia del lanzamiento fue compartida a través de las redes sociales de la película. "Supergirl" se estrenará en cines el 26 de junio de 2026 y también estará disponible en la experiencia IMAX.

Asimismo, se presentó un vistazo del nuevo póster, donde la australiana Milly Alcock encarna a la superhéroe Kara Zor-El.

En la imagen, Kara aparece de perfil, con lentes cafés y una pose desafiante. El póster incluye el lema: "Verdad. Justicia. Lo que sea", que refleja la actitud audaz de esta nueva versión de la heroína.

DC Studios también compartió el enlace para ver el adelanto a partir de las 10:59 horas, y la cuenta regresiva ya está disponible.

