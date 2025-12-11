"SUPERGIRL" ANUNCIA SU PRIMER TEASER
Cuando mires al cielo este 11 de diciembre, prepárate: "Supergirl": hará su primera aparición en pantalla con un teaser oficial.
La noticia del lanzamiento fue compartida a través de las redes sociales de la película. "Supergirl" se estrenará en cines el 26 de junio de 2026 y también estará disponible en la experiencia IMAX.
Asimismo, se presentó un vistazo del nuevo póster, donde la australiana Milly Alcock encarna a la superhéroe Kara Zor-El.
En la imagen, Kara aparece de perfil, con lentes cafés y una pose desafiante. El póster incluye el lema: "Verdad. Justicia. Lo que sea", que refleja la actitud audaz de esta nueva versión de la heroína.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
DC Studios también compartió el enlace para ver el adelanto a partir de las 10:59 horas, y la cuenta regresiva ya está disponible.
no te pierdas estas noticias
Islandia se retira de Eurovisión por discordia con Israel
AP
El boicot al Festival de Eurovisión por la controversia con Israel pone en duda la unidad y la paz en el evento musical pancontinental
Bad Bunny sorprende al asistir a la lucha libre disfrazado de Místico
El Universal
Bad Bunny, de gira en México, aprovecha su tiempo para disfrutar de la lucha libre y sorprende a todos al aparecer como Místico
Solicitan donadores de sangre para Gabriel Garzón, la voz de Topo Gigio
El Universal
La comunidad se une para ayudar a Gabriel Garzón en su momento de necesidad