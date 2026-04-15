Sydney Sweeney vuelve a American Eagle con nueva campaña

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).-

los shorts de mezclilla en la nueva campaña de

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, luego de laque marcó sucon la marca en 2025.La actriz de "Euphoria" aparece en los anuncios con una actitud relajada y una sonrisa coqueta, modelando distintos diseños bajo el nombre "Jean Shorts". En la campaña, la intérprete juega incluso con su propio nombre, reducido a "Syd", en sintonía con la propuesta de usar shorts en lugar de pantalones completos, combinados con camisetas ajustadas."¿Qué marca estoy usando?",en el, para luego responder con ironía: "Sí, esa".Los diseños incluyenen honor adoméstica y forman parte de una iniciativa en apoyo a, una organización sin fines de lucro que brinda atención en salud mental las 24 horas. Las ganancias netas de las prendas Syd Jean y Syd Short serán donadas a esta causa.A través de unseñaló lade esta: "Me encanta saber que cuando alguien usa estas piezas también forma parte de algo significativo, que ayuda directamente a quienes lo necesitan", señaló.El, la actriz estuvo en medio de la conversación en redes sociales tras el lanzamiento de su primera campaña con la marca.La propuesta, que incluía el eslogan "Great jeans" (un juego de palabras entre jeans y genes), generópor la forma en que vinculaba a, de cabello rubio y ojos azules, conEn uno de los anuncios, la actriz explicaba: "Los genes se transmiten de padres a hijos, a menudo determinando características como el color de cabello, la personalidad e incluso el color de ojos. Mis genes son azules", antes de que unaañadiera: "tiene buenos jeans".El mensaje fue interpretado por algunoscomo incómodo, al sugerir que ciertos rasgos genéticos tienen mayor valor.Aunquecalificó la polémica como "surreal", lano afectó las ventas: las prendas se agotaron en pocos días.defendió entonces la campaña y reiteró su: "Seguiremos celebrando cómo cada persona usa sus jeans con confianza, a su manera. Los buenos jeans le quedan bien a todos".De hecho, la campaña resultó un éxito comercial. Las acciones de la compañía subieron untras su lanzamiento.