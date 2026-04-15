Time revela lista de los más influyentes de 2026

La revista Time publicó este miércoles su lista 2026 de Figuras Más Influyentes, en la que repiten líderes como el presidente estadounidense, Donald Trump, y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum; entre los primeros, destacan el papa León XIV y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Este año marca, además, el regreso de la activista Dolores Huerta.

La revista recuerda que, en 1969, publicó un reportaje sobre el movimiento de protesta de los trabajadores agrícolas en California, encabezados por César Chávez, y en el que mencionó a Huerta como una "pequeña y tenaz asistente".

Tras el escándalo que se desató hace unas semanas por las acusaciones de abuso sexual contra el fallecido Chávez, incluyendo el testimonio de la propia Huerta, el medio decidió incluirla de nuevo en su lista de figuras más influyentes, en el rubro de pioneras, para destacar su valentía al alzar la voz contra quien ha sido un gigante del activismo.

"Mi silencio termina aquí", afirmó Huerta al denunciar los abusos que sufrió a manos de Chávez. El pasado 10 de abril, ella cumplió 96 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los pioneros destaca también el astronauta Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II que acaba de hacer historia como la que más lejos ha viajado y que sobrevoló la Luna.

En la lista hay cuatro miembros de la administración Trump, incluyendo el propio mandatario y el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero también está Balendra Shah, quien resultó electo primer ministro de Nepal tras las protestas de la Generación Z.

El papa León XIV también está en la lista de líderes más influyentes. El director cinematográfico Martin Scorsese, quien escribió la reseña sobre el jerarca religioso, afirma que éste marcó "un punto de inflexión en la historia de la Iglesia católica", al ser el primer Pontífice nacido fuera de Europa desde la Edad Media, el primer jesuita y el primero nacido en Estados Unidos. También destaca "su valentía y su cercanía con la gente".

En el caso de Trump, la revista destaca "su capacidad para redefinir la política estadounidense y la exterior del país" mediante "una agenda expansiva que ha alterado los equilibrios internos y ha tenido un fuerte impacto en la escena internacional".

Mamdani, nuevo impulso demócrata en EU

De Mamdani, afirma que dio al Partido Demócrata "algo de lo que carecía profundamente: un nuevo impulso". El socialista demócrata, musulmán, se ha convertido, detalla el medio, "en abanderado de los progresistas y en un caso de prueba para las elecciones de mitad de mandato" de noviembre próximo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y su par danesa, Mette Frederiksen, también están en esa lista, por su desafío a Trump y las amenazas de éste.

En el artículo de Carney, firmado por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el canadiense es descrito como "el primero en plantear el punto de ruptura del multilateralismo tal y como lo hemos conocido durante décadas. Confío en que ahora reinvente la cooperación entre quienes están dispuestos a ello en pro del bien común de todos".

El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también aparecen en la lista de líderes.

Sobre Xi, el editor Charlie Campbell subraya el refuerzo del control político y económico de China y "su estrategia para ampliar la influencia global de Beijing" en un contexto de "creciente rivalidad entre potencias" y de "transformación del sistema internacional hacia un modelo más fragmentado y competitivo".

En el perfil de Netanyahu, el politólogo Ian Bremmer resalta su regreso al poder en 2022 y su papel en la reconfiguración de Medio Oriente, marcado por la guerra en Gaza y el aumento de las tensiones geopolíticas, incluyendo la guerra con Irán.

No podía faltar la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, cuya elección como la primera mujer en asumir ese cargo, afirma Time, "demuestra que la sociedad japonesa ha madurado lo suficiente para elegir, y dar la bienvenida, a líderes femeninas en el más alto nivel".

Además de Huerta, aparecen la presidenta Claudia Sheinbaum; el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi (quien además es candidato a secretario general de la ONU); la actriz de ascendencia dominicana Zoe Saldaña (quien además aparece en la portada); el actor brasileño Wagner Moura y el puertorriqueño Rauw Alejandro son algunos de los latinos destacados en la lista, en la que más de 10% de los personajes son latinos.