logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Fotogalería

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

System of a Down anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros

Tras siete años, System of a Down regresa a la capital mexicana con un show imperdible en 2026. ¡Entérate de todo!

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 02:56 p.m.
A
System of a Down anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- System of a Down volverá a la Ciudad de México con un concierto en el Estadio GNP Seguros y, si bien, la banda de heavy metal pisará territorio mexicano hasta el año próximo, estamos sólo a unos días de que comience la preventa para el show; estos son los pormenores que, hasta ahora, se conocen.

Con un cartel que simula la llegada de los extraterrestres a una pirámide que, pareciera estar inspirada en la zona arqueológica de Tenochtitlan, el grupo confirmó que nuestro país está incluída en los destinos que visitará el próximo año.

¿La cita?, es el miércoles 27 de mayo, en el Estadio GNP Seguros.

¿Qué debes saber del regreso de System of a Down?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con este concierto, System marcará su regreso a la capital, luego de siete años de su última visita, cuando formó parte del cartel Festival Force Fest, tres años antes la banda ofreció un show individual en el Palacio de los Deportes.

La preventa de los boletos, para derechohabientes de Banamex, es el próximo lunes 15 de diciembre, a partir de las 2:00 pm.

Los creadores de éxitos como "Chop Suey!", "B.Y.O.B." Y "Toxicity" tendrán como invitados a la banda Idles, una banda de rock británica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

System of a Down anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros
System of a Down anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros

System of a Down anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros

SLP

El Universal

Tras siete años, System of a Down regresa a la capital mexicana con un show imperdible en 2026. ¡Entérate de todo!

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman revelan el género de su bebé
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman revelan el género de su bebé

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman revelan el género de su bebé

SLP

El Universal

Fuegos artificiales anuncian que el bebé será un niño llamado Saulo

Miss Jamaica 2025 regresa a su país para recuperarse tras incidente en certamen
Miss Jamaica 2025 regresa a su país para recuperarse tras incidente en certamen

Miss Jamaica 2025 regresa a su país para recuperarse tras incidente en certamen

SLP

El Universal

La modelo Gabrielle Henry se traslada a Jamaica para continuar su recuperación luego del accidente en Miss Universo.

Alicia Villarreal aclara rumores sobre distancia con su hija Melenie
Alicia Villarreal aclara rumores sobre distancia con su hija Melenie

Alicia Villarreal aclara rumores sobre distancia con su hija Melenie

SLP

El Universal

La artista se muestra reservada ante los medios pero expresa su dolor por la situación actual.