System of a Down anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- System of a Down volverá a la Ciudad de México con un concierto en el Estadio GNP Seguros y, si bien, la banda de heavy metal pisará territorio mexicano hasta el año próximo, estamos sólo a unos días de que comience la preventa para el show; estos son los pormenores que, hasta ahora, se conocen.

Con un cartel que simula la llegada de los extraterrestres a una pirámide que, pareciera estar inspirada en la zona arqueológica de Tenochtitlan, el grupo confirmó que nuestro país está incluída en los destinos que visitará el próximo año.

¿La cita?, es el miércoles 27 de mayo, en el Estadio GNP Seguros.

¿Qué debes saber del regreso de System of a Down?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este concierto, System marcará su regreso a la capital, luego de siete años de su última visita, cuando formó parte del cartel Festival Force Fest, tres años antes la banda ofreció un show individual en el Palacio de los Deportes.

La preventa de los boletos, para derechohabientes de Banamex, es el próximo lunes 15 de diciembre, a partir de las 2:00 pm.

Los creadores de éxitos como "Chop Suey!", "B.Y.O.B." Y "Toxicity" tendrán como invitados a la banda Idles, una banda de rock británica.