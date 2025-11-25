Tara Reid, actriz de "American Pie", es captada inconsciente en hotel

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La actriz Tara Reid experimentó un episodio de terror, pues al parecer fue drogada mientras se encontraba disfrutando su estancia en un hotel, la actriz de películas como "American Pie", estrenada en 1999, asegura que fue drogada y después hospitalizada.

Tara le dio vida a Victoria "Vicky" Lathum en la película del género comedia para adolescentes, en el pasado tuvo problemas de adicciones, y sus drásticos cambios en su cuerpo han dado de qué hablar en más de una ocasión.

Esta vez, TMZ dio a conocer el video en el que se observa a la actriz de 50 años es auxiliada para poder levantarse de un sillón, después, es colocada por un hombre que la ayuda, en una silla de ruedas y es trasladada en camilla a un hospital.

TMZ informó de la versión que dio Tara ante lo sucedido, ella dice que estaba en un hotel en las afueras de Chicago el domingo por la mañana, cuando alguien le puso una droga en su bebida y quedó inconsciente.

Tara le contó a TMZ que se registró en su habitación del hotel en Rosemont el sábado por la noche y bajó a fumar un cigarrillo y una copa; Tara se encontró con un grupo de youtubers en el vestíbulo y uno de ellos salió con ella a fumar.

Cuando volvió a entrar al bar, asegura que su bebida, una copa de vino, estaba cubierta con una servilleta, admite que no la había dejado allí, sin embargo bebió, y lo siguiente que recuerda es que estaba en el hospital.

La policía de Rosemont informó que el departamento recibió una llamada médica por una "persona enferma" en el lugar, la persona fue trasladado a un hospital. Los paramédicos respondieron a una llamada a las 00:39 del domingo y se comunicaron con la seguridad del hotel en el lugar.

La policía dijo que no hubo mención de una posible situación de drogas y que nadie se había comunicado desde el incidente con respecto a esa acusación y que no se había presentado ningún informe sobre drogas.

Ella insiste en que el domingo por la noche solo tomó una copa; la persona que tomó el video dijo a TMZ que antes de que llegaran los paramédicos, Tara estaba gritando: "¡No sabes quién soy! Soy famosa. ¡Soy actriz!".

Además de "American Pie", Tara Reid ha participó en series juveniles como "Saved By The Bell: The New Class", "Days of our Lives" y "California Dreams"; fue parte de cintas exitosas como "The Big Lebowski" (1998), "Urban Legend" (1998) y "Dr. T & the Women" (2000).