MISS COSTA DE MARFIL RENUNCIA A SU TÍTULO

La joven Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil 2025, ha dimitido. La joven renunció a su cargo, como representante de su país, con el argumento de que quiere ser fiel a sus convicciones éticas. Sin embargo, su decisión ha sido asociada, directamente, al triunfo de Fátima Bosch, como Miss Universo 2025, título que afirman que obtuvo por un presunto fraude del presidente del certamen.

A través de sus redes sociales, la joven marfileña dio a conocer que dejaría su título como Miss Costa de Marfil.

“Como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025, en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”, dijo al inicio del texto.

Más adelante, Yacé argumentó que la determinación que tomó tenía que ver con una forma de preservar sus ideales, sugiriendo que, continuar con su título sería proceder de forma contradictoria.

