Taylor Swift anuncia 14 nuevas fechas en Europa y a Paramore como teloneros

La cantante Taylor Swift anunció este miércoles a través de sus redes sociales catorce nuevas fechas de concierto en Europa y reveló que el grupo Paramore abrirá todas las noches de la gira en el continente.



Las fechas añadidas representan segundas, terceras, cuartas o incluso sextas noches en ciudades que ya estaban en el itinerario de mayo a agosto de 2024.

"Realmente no puedo contener mi emoción porque... hemos añadido 14 nuevos espectáculos a The Eras Tour. ¡¡Y voy a viajar por el mundo haciendo shows con @paramore!! @yelyahwilliams y yo hemos sido amigas desde que éramos adolescentes en Nashville y ahora ¿¿¿vamos a divertirnos por el Reino Unido y Europa el próximo verano??? ¿¿¿Estoy gritando???", escribió la artista en Instagram.

De esta manera, los fans europeos no tendrán que prestar atención a la letra pequeña del cartel para saber quién será su telonero según la fecha, como hicieron los admiradores estadounidenses este año.

Las ciudades seleccionadas fueron París (Francia), con una cuarta noche el 12 de mayo; Estocolmo (Suecia), con una tercera entrega el 19 de mayo; Portugal (Lisboa), que ya tiene su segunda noche el 25 de mayo; Lyon (Francia), también con un segundo concierto el 3 de junio; Edimburgo (Reino Unido), con una tercera noche el 9 de junio.

Asimismo en el Reino Unido, Taylor Swift también dará un tercer concierto en Liverpool el 13 de junio y un sexto en Londres el 23 de junio.

La artista anunció también una tercera noche en Dublín (Irlanda) el 30 de junio, un tercer espectáculo en Ámsterdam (Países Bajos) el 4 de julio, una segunda noche en Milán (Italia) el 14 de julio, una segunda y tercera fecha en Gelsenkirchen (Alemania) el 17 y 19 de julio, un tercer día en Varsovia (Polonia) el 1 de agosto y una tercera noche en Viena (Austria) el 8 de agosto.

Sin embargo, Madrid, la única ciudad europea donde Taylor Swift solo para una noche, el 30 de mayo, no se ganó otra fecha, como tampoco lo hicieron Zúrich (Suiza) y Hamburgo y Múnich (Alemania).

En Estados Unidos, Paramore, que en febrero lanzó su último álbum, "This Is Why", su primer lanzamiento en seis años, abrió las dos primeras noches de la gira en Glendale (Arizona).