Tekashi 6ix9ine recupera libertad tras 90 días en prisión en Brooklyn
El rapero Tekashi 6ix9ine fue liberado tras cumplir 90 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).-Tekashi 6ix9inerecuperó su libertad tras cumplir 90 días en el
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Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, pero su salida de prisión estuvo marcada por un detalle tan inusual como llamativo: un autógrafo de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, en un muñeco de Bob Esponja.
El rapero compartió en redes sociales el momento en que abandona el penal la mañana del viernes, información que también fue confirmada por su abogado, Lance Lazzaro, y la Oficina Federal de Prisiones. En el video se le ve sonriente, saludando a un amigo y caminando con energía hacia un vehículo que lo esperaba.
Entre sus pertenencias destacaba una pila de documentos y el peculiar juguete, el cual, según explicó, fue firmado por el expresidente venezolano, quien afirmó, se encontraba recluido en el mismo centro penitenciario.
Antes de subir a la camioneta, Tekashi mostró el muñeco a la cámara para presumir la firma, convirtiendo el objeto en el recuerdo más insólito de su paso por prisión.
Ya en libertad, el rapero celebró el momento colocándose una llamativa cadena, reflejando el buen ánimo tras su salida.
Nicolás Maduro fue capturado y procesado por la justicia de Estados Unidos en enero de 2026 bajo graves cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de activos y posesión de armas de guerra.
La acusación alega que lideró el "Cartel de los Soles" en colaboración con las FARC para traficar drogas hacia Estados Unidos durante dos décadas.
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