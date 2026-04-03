Tekashi 6ix9ine recupera libertad tras 90 días en prisión en Brooklyn

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).-

tras cumplir 90 días en el

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(MDC) de Brooklyn, pero su salida de prisión estuvo marcada por un detalle tan inusual como llamativo: un autógrafo de, expresidente de Venezuela, en unElenel momento en que abandona el penal la mañana del viernes, información que también fue confirmada por su abogado, Lance Lazzaro, y la Oficina Federal de Prisiones. En el video se le ve sonriente, saludando a un amigo y caminando con energía hacia un vehículo que lo esperaba.Entre sus pertenencias destacaba una pila de documentos y el peculiar juguete, el cual, según explicó, fue firmado por el expresidente venezolano, quien afirmó, se encontraba recluido en el mismo centro penitenciario.Antes de subir a la camioneta,el muñeco a la cámara para presumir la, convirtiendo el objeto en el recuerdo más insólito de su paso por prisión.Ya en, el rapero celebró el momento colocándose una, reflejando eltras su salida.fuepor la justicia deen enero de 2026 bajo graves cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de activos y posesión de armas de guerra.La acusación alega que lideró el "Cartel de los Soles" en colaboración con lasparahaciadurante dos décadas.