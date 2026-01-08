Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro juntos en Centro de detención metropolitano de Brooklyn

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Por violar las condiciones de su libertad condicional, Tekashi 6ix9ine volvió a prisión. Se trata de un plazo de tres meses, por ese motivo, fue el propio rapero quien cooperó con las autoridades para ser ingresado a la prisión donde estará provisionalmente: el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en el que también se encuentra privado de su libertad Nicolás Maduro, hecho que al músico-como reconoce- le entusiasma.

Fue este martes 6 de enero cuando Tekashi tuvo que volver a prisión, esto luego de que un juez determinara que, el músico de 29 años estuvo implicado en nueve incidentes violentos, y otros problemas legales, durante la supervisión judicial a la que está atenido, como parte de las cláusulas de su libertad condicional.

Las faltas a esta (su libertad condicional), ya habían devuelto al rapero a la cárcel y, en esta segunda ocasión, el juez dictaminó que 6ix9ine pasará tres meses en la prisión de Brooklyn, aquella descrita como "el infierno en la Tierra", la cual ha cobrado relevancia mundial, debido a que el presidente de Venezuela también está detenido ahí.

Consciente de este hecho, mientras manejaba rumbo a "entregarse", Tekashi comentó en un post de sus redes sociales que, una vez más, será compañero de prisión de un presidente pues, en el pasado, estuvo encarcelado con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien afirma que, luego de conocerse, el político afirmo que él era "un tipo genial".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela, tengo una suerte de estar encerrado con presidentes", expresó.

Sarcástico, como suele ser, el rapero -de origen mexicano y boricua- precisó que, con sus compañeros del Metropolitano de Brooklyn, conformaría "el mejor equipo de baloncesto que jamás se haya visto", pues otro de los presos de esa prisión es Luigui Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de la empresa de seguros de salud UnitedHealth Group.

A finales de 2019, Tekashi fue condenado a 47 años de prisión por múltiples delitos, entre ellos, porte ilegal de armas, participación de crimen organizado (con la banda Nine Trey Gangsta Bloods), venta de narcóticos e intento de asesinato; sin embargo, el juez encargado de su caso bajó su condena a dos años, luego de que se declarara culpable y testificará en contra de otros miembros de pandillas.

Más adelante, se le perdonaron 13 meses de prisión y llevó su condena bajo libertad condicional, que comenzó a partir de 2020.