Telehit estaría a punto de desaparecer

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- A través de sus redes sociales, el productor Memo del Bosque compartió un mensaje con el que dejó entrever que el canal de paga, Telehit, podría estar viviendo sus últimos días.

Según Del Bosque varias versiones indican que el proyecto, del que estuvo a cargo en la década de los 90, estaría a punto de desaparecer por cuestiones relacionadas con un recorte presupuestal; además de que ya no está resultando tan redituable, pues el rating y las ventas que generaba han bajado considerablemente.

"Me llega el rumor que podría desaparecer Telehit por recorte presupuestal y porque ya no genera venta, rating y conductores, como fue en una gran época", escribió en sus historias de Instagram.

Hasta ahora la información no ha sido confirmada, por lo que el creador espera que los ejecutivos tomen cartas en el asunto y puedan sacar adelante el canal que con tanto esfuerzo levantaron y que ha sido semillero de varias figuras de la conducción.

"Que triste y pena que tanto esfuerzo de años al final termine tirado a la basura. Ojalá lo saquen adelante el director de Televisa Networks y sus actuales productores"

En sus épocas de gloria, Telehit fue la casa de una gran variedad de artistas mexicanos y de programas que, hasta el día de hoy siguen generando polémica, tal es el caso de la extinta emisión "Guerra de Chistes", que era conducido por Radamés de Jesús, Juan Carlos Casasola y "El borrego" Nava.

Fue en agosto del 93 cuando Telehit arrancó con sus transmisiones; en un principio, la cadena se centraba únicamente en la reproducción de videos musicales, sin embargo, poco a poco amplió sus horizontes y crearon programas tan exitosos como "El calabozo", "Toma libre", "Black and White", "Incógnito" o "El diablito Show".

Por sus filas circularon gran cantidad de talentos que, hoy en día, se han consagrado como grandes figuras de la conducción, tal es el caso de Esteban Arce, Mónica Noguera, Facundo, Omar Chaparro, El Burro Van Rankin, Claudio Rodríguez, Natalia Téllez, Faisy, Horacio Villalobos, Odalys Ramírez, entre muchos otros.

En 2022 realizó uno de los cambios más significativos al centrarse exclusivamente en la transmisión de música las 24 horas del día, eliminando la barra de comedia nocturna.