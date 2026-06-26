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TENDRÁN CELEBRACIÓN ÍNTIMA

DE ACUERDO CON THE NEW YORK TIMES, EL PRÓXIMO 2 DE JULIO LAS CELEBRIDADES OFRECERÁN UN FESTEJO MUY PRIVADO PREVIO A LA GRAN FIESTA DE SU BODA, AL QUE ASISTIRÍAN ALREDEDOR DE 100 PERSONAS

Por El Universal

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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TENDRÁN CELEBRACIÓN ÍNTIMA
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor Swift y Travis Kelce habrían entrado en la recta final rumbo a su boda, con dos celebraciones en puerta.

      De acuerdo con The New York Times, que cita a un ejecutivo de la industria del entretenimiento y a otra persona cercana a los preparativos, el próximo 2 de julio las celebridades tendrían una ceremonia muy íntima, a la que asistirían alrededor de 100 personas.

      Mientras que al día siguiente se llevaría a cabo la gran fiesta, en la que se espera la presencia de al menos mil invitados y posibles actuaciones en vivo. Sin embargo, hasta el momento la información no ha sido confirmada por los artistas ni por sus representantes.

      Desde hace semanas, medios internacionales como Page Six y TMZ han reportado que la boda será en Nueva York, ciudad con la que Swift mantiene una fuerte conexión e incluso posee una propiedad.

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      Se especula que el evento podría realizarse en el Madison Square Garden, un recinto poco convencional para una boda, pero que tendría sentido logístico por sus múltiples accesos, lo que ayudaría a mantener la privacidad y despistar a los curiosos.

      Page Six también señala que la pareja habría enviado las invitaciones de manera personal con el objetivo de mantener la discreción del evento y evitar filtraciones.

      Poco a poco han surgido más pistas sobre la posible celebración. Por ejemplo, algunos compañeros de equipo de los Kansas City Chiefs hicieron reservas en el hotel Marriott Marquis para fechas cercanas al supuesto enlace.

      Además, inicialmente se habría contemplado una boda en Rhode Island, donde Swift posee una mansión, el pasado 13 de junio, pero debido a la filtración de la prensa, el evento fue pospuesto.

      George Kittle, compañero de Kelce en la NFL, incluso reveló que una de las condiciones de la boda sería no llevar regalos.

      The Post también informó que una empresa de organización de eventos solicitó el cierre de calles alrededor del estadio, así como la instalación de una carpa en las afueras del recinto.

      Kelce y Swift se comprometieron en agosto de 2025, tras iniciar su relación en 2023.

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