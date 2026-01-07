CIUDAD DE MÉXICO- "Jujutsu Kaisen" regresa con una tercera temporada que promete cambiar para siempre el equilibrio de poder dentro de su universo. Nuevos personajes, viejas heridas familiares y un juego donde sobrevivir ya no es suficiente: ahora hay que competir, decidir y sacrificar. Así se perfila uno de los regresos más esperados del anime.

La temporada 3 adapta el arco conocido como el Juego del Sacrificio (Culling Game), uno de los tramos más densos y ambiciosos del manga de Gege Akutami. Aquí, la historia se expande: aparecen nuevos hechiceros, se redefinen alianzas y el mundo del jujutsu deja claro que nadie está a salvo, ni siquiera quienes parecían intocables.

Los tres clanes principales: Gojo, Kamo y Zen´in marcan el rumbo del conflicto.

El clan Gojo se sostiene en la figura de Satoru Gojo y sus legendarios Seis Ojos; el clan Kamo carga con el peso de un pasado oscuro ligado a la Manipulación de Sangre; y el clan Zen´in, el más rígido y violento en sus reglas, se convierte en el verdadero epicentro dramático de esta temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde la primera temporada, las hermanas Maki y Mai Zen´in encarnan la crueldad del sistema del clan Zen´in. Maki, nacida sin energía maldita, fue rechazada y obligada a romper con su apellido para sobrevivir. Mai, en cambio, se quedó dentro del clan, cargando resentimiento, presión y una relación rota con su hermana gemela.

Naoya Zen´in y la lucha por el poder

La muerte de Naobito Zen´in tras el incidente de Shibuya abre una guerra interna. Su testamento nombra como heredero a Megumi Fushiguro y, como alternativa, a Naoya Zen´in, un hechicero de alto rango, agresivo y convencido de que el poder debe imponerse sin concesiones.

Naoya hace su debut formal en esta etapa de la historia, mostrando la Técnica de Proyección y enfrentándose directamente con personajes como Yuji Itadori y Choso. Su llegada no solo añade un nuevo antagonista, sino que expone la cara más misógina y despiadada del clan Zen´in.

La tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" se estrena el 8 de enero de 2026 como parte de la temporada de invierno. El lanzamiento será simultáneo para América, Europa y otras regiones a través de Crunchyroll, con subtítulos desde el primer día.