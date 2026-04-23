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TERCERA TEMPORADA DE ´THE RINGS OF POWER´, A FINALES DE 2026

Por EFE

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
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TERCERA TEMPORADA DE ´THE RINGS OF POWER´, A FINALES DE 2026

La tercera temporada de la exitosa saga ´The Lord Of The Rings: The Rings Of Power´ (´El señor de los anillos: Los anillos del poder´) se estrenará a finales de este año en lugar de 2027, como se había reportado anteriormente, según informó este miércoles The Hollywood Reporter.

La tercera entrega avanzará varios años desde el fin de la segunda temporada, y se desarrollará "en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar finalmente toda la Tierra Media", dice la sinopsis.

El elenco inicial mantiene a Morfydd Clark (Galadriel), Robert Aramayo (Elrond), Max Baldry (Isildur) y Charlie Vickers (Sauron), entre muchos otros, en una producción de la que la crítica ha valorado especialmente su "magnitud épica".

La serie, que se encontraba en febrero en fase de postproducción, se rodó en la nueva sede de los Shepperton Studios de Reino Unido, a las órdenes, entre otros, de Charlotte Brändström y Sanaa Hamri, que ya dirigieron varios episodios, y Stefan Schwartz, que se suma el equipo. 

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