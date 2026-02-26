logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Terrazas en Zócalo CDMX para ver a Shakira rondan los 4mil 500 pesos

Algunos restaurantes incluyen alimentos y bebidas en el costo de la reservación para el evento.

Por El Universal

Febrero 26, 2026 02:56 p.m.
Terrazas en Zócalo CDMX para ver a Shakira rondan los 4mil 500 pesos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Las reservaciones en los restaurantes con terraza con vista al Zócalo capitalino para disfrutar del concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino alcanzan hasta los 4 mil 500 pesos por persona.
En algunos casos el monto contempla alimentos y bebidas, mientras que en otros únicamente garantiza el acceso al espacio, dejando a un lado los precios de consumo.
En el restaurante Cocina Central, que cuenta con balcones y vista directa al Zócalo, ofrecen un menú especial de 4 mil 500 pesos por persona; el paquete incluye entrada, sopa, plato fuerte, postre y bebidas ilimitadas.
Por su parte, en Terraza Rocco la reservación también se encontraba en 4 mil 500 pesos por persona; sin embargo, este costo no incluye el consumo individual, el cual se paga aparte y no cuenta con un mínimo establecido.
En el Hotel Majestic informaron que no estarán ofreciendo servicios especiales para esa fecha.
En la Terraza Primer Cuadrono habrá servicio el día del concierto.

