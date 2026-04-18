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THALÍA ESTRENA ´TODO SUENA MEJOR EN CUMBIA´

Por Redacción

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
THALÍA ESTRENA ´TODO SUENA MEJOR EN CUMBIA´

La cantante mexicana Thalía estrenó este viernes su nuevo álbum ´Todo suena mejor en cumbia´, en el que combina colaboraciones con artistas reconocidos, como la mexicana Yuri, y otros emergentes, como el argentino Valen, mientras mantiene la cumbia como elemento central.

"La cumbia siempre ha vivido en mí (...) En mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy", expresó Thalía en un comunicado.

"Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar", añadió la artista.

El álbum está compuesto de nueve temas, entre ellos sus lanzamientos recientes ´Ojitos mexicanos´ y ´Boomerang´.

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El resto de canciones incluye dúos con Valen, la banda mexicana Matisse, Yuri, Grupo Máximo Grado o Los Ángeles Azules.

Además, versiona grandes éxitos como ´Dancing Queen´ y ´Cariño mío´. EFE

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