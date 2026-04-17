Thalía y Yuri se reúnen para nuevo álbum de cumbia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).-

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se reencontraron después de que desde hace cinco años planearon verse y por diversas razones no se había concretado el momento, sin embargo, esta vez sí se dio el encuentro entre ellas y compartieron con sus seguidores todo lo vivido en esta experiencia.La cantante mexicanaestrenó este viernes su", en el que combina colaboraciones con artistas reconocidos, como la mexicana; ambas se vistieron de rumberas cantaron "Todo, Todo, Todo" y bailaron al ritmo de, ritmo que domina el nuevo disco de la mexicana.siempre ha vivido en mí (...) En mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con lahoy", expresóen un comunicado."Hay algo muy lindo en podera través de unde moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a", añadió la artista.El álbum está compuesto de, entre ellos sus lanzamientos recientes "" y "".El resto de las canciones incluye, la banda mexicana, Grupo Máximo Grado oAdemás, versiona grandes éxitos como "" y "".La artista destacó queha sido un género que le ha aportado mucho en su carrera musical, y que sintió que quería llevar "esa energía a estas canciones, reinterpretarlas y darles una(...) porque al final".Este nuevo proyecto ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Su lanzamiento ocurre a dos semanas de quesea reconocida el 29 de abril con elen la galapor sus más de tres décadas de trayectoria.