logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA BENE SAN LUIS

Fotogalería

LA BENE SAN LUIS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"THE BOYS" EL FINAL

Por El Universal

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
"THE BOYS" EL FINAL

Después de seis años en pantalla, "The boys" se prepara para llegar a su final. La producción de superhéroes de Prime Video cerrará la historia del equipo liderado por Karl Urban, como "Billy Butcher", y su enfrentamiento contra Antony Starr en el papel de "Homelander", uno de los villanos más populares 

Tras los acontecimientos del episodio anterior, donde "Homelander" elimina al presidente Callhoun y el equipo intenta una última ofensiva para detenerlo, el avance muestra nuevamente a Karl Urban como "Billy Butcher", preparándose para el combate final. En las imágenes aparece avanzando rumbo a la Casa Blanca para enfrentarse una vez más a Antony Starr como "Homelander", mientras el conflicto escala.

Uno de los momentos destacados es la aparición de Cameron Crovetti interpretando a "Ryan", hijo de Homelander, personaje que regresará al conflicto mientras el mundo intenta evitar que domine el mundo. El final de The Boys llegará a cines

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gloria Trevi desata catarsis en el Tecate Emblema
Gloria Trevi desata catarsis en el Tecate Emblema

Gloria Trevi desata catarsis en el Tecate Emblema

SLP

El Universal

La cantante mezcló despecho, nostalgia e irreverencia en un show cargado de energía y mensajes de reconstrucción.

Zoë Kravitz acompaña a Harry Styles en gira en Ámsterdam
Zoë Kravitz acompaña a Harry Styles en gira en Ámsterdam

Zoë Kravitz acompaña a Harry Styles en gira en Ámsterdam

SLP

El Universal

La actriz Zoë Kravitz fue vista emocionada y apoyando a Harry Styles en su concierto en Ámsterdam.

Barbra Streisand no asistirá a Cannes por lesión de rodilla
Barbra Streisand no asistirá a Cannes por lesión de rodilla

Barbra Streisand no asistirá a Cannes por lesión de rodilla

SLP

AP

Streisand agradece el reconocimiento y expresa su deseo de volver a Francia en futuras ocasiones.

Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu brillan en Tecate Emblema
Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu brillan en Tecate Emblema

Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu brillan en Tecate Emblema

SLP

AP

La primera noche del festival Tecate Emblema en Ciudad de México contó con presentaciones de artistas internacionales y locales.