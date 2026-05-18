"THE BOYS" EL FINAL
Después de seis años en pantalla, "The boys" se prepara para llegar a su final. La producción de superhéroes de Prime Video cerrará la historia del equipo liderado por Karl Urban, como "Billy Butcher", y su enfrentamiento contra Antony Starr en el papel de "Homelander", uno de los villanos más populares
Tras los acontecimientos del episodio anterior, donde "Homelander" elimina al presidente Callhoun y el equipo intenta una última ofensiva para detenerlo, el avance muestra nuevamente a Karl Urban como "Billy Butcher", preparándose para el combate final. En las imágenes aparece avanzando rumbo a la Casa Blanca para enfrentarse una vez más a Antony Starr como "Homelander", mientras el conflicto escala.
Uno de los momentos destacados es la aparición de Cameron Crovetti interpretando a "Ryan", hijo de Homelander, personaje que regresará al conflicto mientras el mundo intenta evitar que domine el mundo. El final de The Boys llegará a cines
no te pierdas estas noticias
Gloria Trevi desata catarsis en el Tecate Emblema
El Universal
La cantante mezcló despecho, nostalgia e irreverencia en un show cargado de energía y mensajes de reconstrucción.
Zoë Kravitz acompaña a Harry Styles en gira en Ámsterdam
El Universal
La actriz Zoë Kravitz fue vista emocionada y apoyando a Harry Styles en su concierto en Ámsterdam.
Barbra Streisand no asistirá a Cannes por lesión de rodilla
AP
Streisand agradece el reconocimiento y expresa su deseo de volver a Francia en futuras ocasiones.