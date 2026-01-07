THE HOUSEMAID TENDRÁ SECUELA CON SYDNEY SWEENEY

El filme de suspenso ´The Housemaid´, protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, tendrá una secuela en la gran pantalla que contará con el regreso de la estrella de ´Euphoria´ como productora ejecutiva.

La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película, titulada ´The Housemaid´s Secret´ y basada en la segunda novela de la saga creada por McFadden, y por el momento se desconoce si tanto Sweeney como Seyfried volverán a sus papeles de Millie Calloway y Nina Wincherster, así como su fecha de estreno, informó este martes Deadline.