THE HOUSEMAID TENDRÁ SECUELA CON SYDNEY SWEENEY

Por EFE

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
THE HOUSEMAID TENDRÁ SECUELA CON SYDNEY SWEENEY

El filme de suspenso ´The Housemaid´, protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, tendrá una secuela en la gran pantalla que contará con el regreso de la estrella de ´Euphoria´ como productora ejecutiva.

La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película, titulada ´The Housemaid´s Secret´ y basada en la segunda novela de la saga creada por McFadden, y por el momento se desconoce si tanto Sweeney como Seyfried volverán a sus papeles de Millie Calloway y Nina Wincherster, así como su fecha de estreno, informó este martes Deadline. 

¿Stranger Things prepara un episodio adicional?

¿Será cierto? La teoría Conformity Gate sugiere un giro inesperado en Stranger Things

HBO Max dice adiós a clásicos de la animación

El catálogo de HBO Max sufre modificaciones significativas con la salida de producciones animadas emblemáticas. ¿Qué opinan los seguidores?

Nicole Kidman y Keith Urban acuerdan divorcio tras 19 años de matrimonio

La actriz australiana y el cantante de country llegaron a un acuerdo de divorcio tras 19 años de matrimonio en Tennessee.

Piqué y Clara Chía evitan reaccionar a canción de Shakira y Bizarrap

La pareja no responde a provocación musical de Shakira y Bizarrap