The Killers: Concierto en el Estadio GNP de México

Estamos a tan sólo unos días de que The Killers, una de las bandas más importantes de la escena musical, llegué, de nueva cuenta, a nuestro país para celebrar sus primeros 20 años de trayectoria.

El grupo, liderado por Brandon Flowers, vuelve a México a poco más de un año de su última presentación en el Palacio de los Deportes; sin embargo, ahora buscarán conquistar un nuevo y más grande escenario, el del recién inaugurado Estadio GNP Seguros.

Los estadounidenses llegarán a la capital mexicana tras haber lanzado su sencillo más reciente, "Bright Lights", y compartir con todo su público un par de noches que serán inolvidables. Para quienes tengan planeado asistir a estos shows, les compartimos algunos detalles a tomar en cuenta.

Como parte de su gira mundial, "Rebel Diamonds Tour", la agrupación se presentará los próximos 5 y 6 de octubre en el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol.

Los conciertos están programados para dar inicio en punto de las 21:00 horas; pero las puertas del recinto abrirán las 16:00 y las 17:30 horas. Además, se espera que la duración del concierto sea de 1 hora y 40 minutos, aproximadamente, por lo que se recomienda prever el tiempo de regreso.

De acuerdo con otras de las presentaciones que han dado con este tour, el setlist para sus conciertos en México incluiría 18 canciones, entre los que destacan varios de sus mayores éxitos como "Mr. Brightside".

Este sería el repertorio completo

Mr. Brightside

Spaceman

The Way It Was

Quiet Town

Somebody Told Me

Smile Like You Mean It

Shot at the Night

Human

I Want to Hold Your Hand (The Beatles cover)

For Reasons Unknown

Dying Breed

A Dustland Fairytale

Runaways

Read My Mind

Caution

All These Things That I've Done

When You Were Young

La mejor y más rápida forma de llegar a los principales accesos del Estadio GNP es a través de las estaciones Ciudad deportiva y Velódromo de la Línea 9 del metro (color café); sin embargo, no son los únicos caminos.

Otra opción, es utilizar el metrobús y descender en la estación Goma, desde dónde tendrán que caminar alrededor de 15 minutos; o bien de la estación Iztacalco, aquí tendrán que caminar sobre la calle de Resina hasta el Eje 3 Sur Añil.

Al igual que en la mayoría de eventos de este tipo, hay algunas medidas de seguridad, sobre todo en los objetos con los que los asistentes pueden o no ingresar.

Entre los objetos con los que si podrás acceder estás las bolsas pequeñas, lentes, tapones para oídos, toallas sanitarias (cerradas), medicamentos con recetas o binoculares sin láser.

Mientras, entre los que están prohibidos destacan: mochilas grandes o cangureras, pancartas, cámaras profesionales, vapes o cigarros, alimentos y bebidas, y paraguas.