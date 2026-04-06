The Strokes anuncia nuevo disco tras seis años de ausencia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Tras meses de especulación, rumores de separación y supuestas tensiones internas, el grupo de rock

ha confirmado su regreso a la

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La banda neoyorquina reveló, a través de sus redes sociales, que ya están preparando el lanzamiento de su, el cual llevará por nombre "" y verá la luz esteEl anuncio llegó acompañado de un breve, protagonizado por uny la"In the flesh, it´s even sexier" ("En persona, es aún más sexy"), aunque no dio más detalles.La noticia no tardó en hacerseentre los, quienesel regreso de los músicos por todo lo alto: "Los amo", "Nuevo álbum, por Dios", "El mejor día de mi vida, gracias", "Esto se siente como la Navidad", "Esto es maravilloso, no puedo esperar para escucharlo", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse." será elque la banda lanza en casi, después de "The new abnormal", donde experimentaron con elementos electrónicos y sintetizadores.es una de las bandas más influyentes delde los 2000, con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y una oleada deque traspasa fronteras.Hasta el momento sesi la llegada de estetambién estará acompañada por una, aunque losno pierden la esperanza.