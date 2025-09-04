logo pulso
CÁLIDA BIENVENIDA

The Weeknd confirma doble presentación en la Ciudad de México

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 12:29 p.m.
A
The Weeknd confirma doble presentación en la Ciudad de México

México se prepara para vivir las noches de After Hours Til Dawn. Tras semanas de especulación, The Weeknd confirma su regreso a la Ciudad de México con dos conciertos imperdibles, y aquí te contamos todos los detalles.
El cantante canadiense se presentará en el Estadio GNP Seguros y contará con la superestrella brasileña Anitta como invitada especial.
La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales de Abel Tesfaye, nombre real del artista, donde también se anunció que la gira llegará a Latinoamérica en 2026, incluyendo dos fechas en Brasil.
¿Cuándo serán los conciertos de The Weeknd en México?
The Weeknd se presentará en el Estadio GNP los días 20 y 21 de abril de 2026. Aunque aún faltan varios meses para las presentaciones, la venta de boletos comenzará esta misma semana.
¿Cuándo inicia la preventa para The Weeknd?
La venta de boletos para los conciertos de The Weeknd en México se dividirá en varias etapas, comenzando con una preventa exclusiva para fans registrados, seguida de la preventa bancaria y, finalmente, la venta general.
Preventa para fans
La Fan Pre-sale se llevará a cabo el viernes a las 14:00 horas.
Es necesario estar registrado previamente en el sitio oficial de The Weeknd o haber recibido un código de acceso.
Preventa HSBC
Lunes 8 de septiembre – Preventa exclusiva para tarjetas de crédito HSBC.
Martes 9 de septiembre – Preventa disponible para tarjetas de crédito y débito HSBC, con opción de pago a 3, 5 y hasta 9 meses sin intereses.
Ambas preventas comenzarán a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster.
Venta general
La venta general iniciará el miércoles 10 de septiembre a las 14:00 horas, disponible para todo tipo de tarjetas y bancos.

MINUTO A MINUTO

SLP

El Universal

